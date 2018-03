మూడో పెళ్లి చేసుకున్న ఇమ్రాన్ ఖాన్

ఇదిలావుండగా, 1992లో పాక్‌ జట్టుకు క్రికెట్‌ ప్రపంచ కప్‌ సాధించిపెట్టిన తర్వాత విపరీతమైన క్రేజ్‌ను పొందిన ఇమ్రాన్‌.. తొలుత బ్రిటిష్‌ జర్నలిస్టు జెమీమాను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. తొమ్మిదేళ్ల పాటు భార్యాభర్తలుగా జీవించిన తర్వాత ఆమెతో విడాకులు తీసుకున్న ఇమ్రాన్.. రేహమ్‌ను అనే జర్నలిస్టును గత 2015లో రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరి వివాహ బంధం పట్టుమని పది నెలలు కూడా కొనసాగలేదు. అప్పటి నుంచి ఒంటరి జీవితాన్ని గడుపుతూ వచ్చిన ఇమ్రాన్.. ఆదివారం బుష్రా మనేకాను మూడో వివాహం చేసుకున్నాడు.





Wishing Chairman @ImranKhanPTI and his wife a happy married life . May Allah bless the couple. #MubarakImranKhan pic.twitter.com/BYHQ9CCaA8