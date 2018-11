ఫిజియో తలకు ముద్దిచ్చాడు.. ఎవరు..? (video)

అంతేగాకుండా విండీస్ పోటీల్లో ఆడిన అనుభవాన్ని వెల్లడించాలని రోహిత్ శర్మ, రిషబ్ పంత్‌, పాండేలతో పాటు కోచ్ సంజయ్ బంగర్‌లను ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. ఆపై ఫిజియో తలపై ముద్దు పెట్టిన తరువాత, ఆటగాళ్లంతా పెద్దగా నవ్వేశారు. ఈ వీడియోను బీసీసీఐ తన అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతాలో షేర్ చేసింది. ఈ వీడియో కాస్త వైరలై కూర్చుంది. ఈ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

MUST WATCH: Bus Tales with @yuzi_chahal



An inside scoop on #TeamIndia's T20I series win as we get behind the scenes and take our cameras inside the team bus. Hello and welcome to Chahal TV - by @Moulinparikh