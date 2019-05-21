గురువారం, 23 మే 2019
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విజయనగరం లోక్‌సభ 2019 ఫలితాలు లైవ్ రిజల్ట్స్

Andhra pradesh(25/25)

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TDP1--
YSRCP24--
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ప్రధాన ప్రత్యర్థులు: అశోక్ గజపతి రాజు (తెదేపా) వర్సెస్ బెల్లాని చంద్రశేఖర్ (వైసీపి)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 25 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. గత 2014 ఎన్నికల్లోనూ ఈ స్థానం నుంచి తెదేపాకు చెందిన పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు విజయం సాధించారు. ఈసారి వైసీపి నుంచి బెల్లాని చంద్రశేఖర్ బరిలోకి దిగారు. ఈ నియోజక వర్గం గెలుపు లోక్ సభ స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. కావున సీనియర్ నాయకుడు అశోక్ గజపతి రాజుతో బెల్లాని చంద్రశేఖర్‌కు గట్టి పోటీ తప్పదని చెప్పవచ్చు.

State Name
Constituency TDPYSRCPOthersComments
Andhra Pradesh
Amalapuram(SC)Harish Mathur Chinta Anuradha -- YSRCP Lead
AnakapalliAdari Anand Dr Venkata Satyavathi -- YSRCP Lead
AnantapurJC Pawan Kumar reddy Talari Rangaiah -- YSRCP Lead
Araku(ST)Kishore Chandra Deo Madhavi -- YSRCP Lead
Bapatla(SC)Sriram Malyadri Nandigam Suresh -- YSRCP Lead
Chittoor(SC)Siva Prasad Reddppa -- YSRCP Lead
EluruMaganti Venkateswara Rao Kotagiri Sridhar -- YSRCP Lead
GunturGalla Jayadev Modugula Venugopal Reddy -- YSRCP Lead
HindupurNimmala Kristappa Gorantla Madhav -- YSRCP Lead
KadapaAadinarayana Reddy YS Avinash Reddy -- YSRCP Lead
KakinadaChalamalasetti Sunil Vanga Geetha -- YSRCP Lead
KurnoolKotla Surya Prakash Reddy Sanjeev Kumar -- YSRCP Lead
MachilipatnamKonakala Narayana Vallabhaneni Bala Souri -- YSRCP Lead
NandyalShivanad Reddy P Brahmananda Reddy -- YSRCP Lead
NarasaraopetSiva Rama Raju Lavu Krishnadevarayulu -- YSRCP Lead
NarsapuramVetukuri Venkata Shiva Rama Raju K Raghurama Krishnam Raju -- YSRCP Lead
NelloreBeeda Mastan Rao Adala Prabhakar Reddy -- YSRCP Lead
OngoleSidda Raghava Rao Magunta Srinivasulu Reddy -- YSRCP Lead
RajahmundryMaganti Rupa Margani Bharath -- YSRCP Lead
RajampetSathya Prabha PV Midun Reddy -- YSRCP Lead
SrikakulamK Ram Mohan Naidu Duvvada Srinivas -- YSRCP Lead
TirupatiPanabaka Lakshmi Balle Durgaprasad -- YSRCP Lead
VijayawadaKesineni Srinivas alias Nani Potluri Vara Prasad -- YSRCP Lead
VisakhapatnamMV Sribharat MVV Satyanarayana -- TDP Lead
VizianagaramAshok Gajapathi Raju Bellani Chandrasekhar -- YSRCP Lead


గత ఎన్నికల్లో తెదేపాకి చెందిన పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజుకు 5,36,549 ఓట్లు పోలవగా, వైకాపా అభ్యర్థి వి.ఎస్.సి.కె.కె.రంగారావుకి 4,29,638 ఓట్లు వచ్చాయి.

ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 25 లోక్ సభ స్థానాలు వున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి హేమాహేమీలు పోటీ పడుతున్నారు. తెదేపా నుంచి అశోక్ గజపతిరాజు, కేశినేని నాని, గల్లా జయదేవ్, రాయపాటి సాంబశివరావు, కోట్ల సూర్యప్రకాశ్ రెడ్డి, సి. ఆదినారాయణ రెడ్డి, పనబాక లక్ష్మి, శివప్రసాద్ తదితరులు వున్నారు. ఇక వైసీపీ నుంచి పి. వరప్రసాద్(పీవీపి), మాగుంట శ్రీనివాస రెడ్డి తదితరులు వున్నారు. జనసేన పార్టీ నుంచి వివి లక్ష్మీనారాయణ(సీబీఐ మాజీ జెడి), నాగబాబు(పవన్ కల్యాణ్ సోదరుడు) తదితరులు వున్నారు.



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