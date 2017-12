సాధారణంగా పవన్‌కు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అభిమానుల ఫాలోయింగ్ ఉంది. అలాగే, అమెరికాలో కూడా ఉందనే విషయంలో మరోమారు నిరూపితమైంది. అయితే, ప‌వ‌న్ తాజా చిత్రం 'అజ్ఞాత‌వాసి'ని ఏకంగా 209 థియేటర్స్‌లో విడుద‌ల చేస్తున్నార‌ట‌.

గ‌తంలో ఏ ఒక్క భారతీయ చిత్రం కూడా యూఎస్‌లో ఇంత భారీ సంఖ్య‌లో విడుద‌ల కాలేద‌ని స‌మాచారం. ఎల్ఏ తెలుగు సంస్థ 'అజ్ఞాతవాసి' చిత్రాన్ని యూఎస్‌లో రిలీజ్ చేస్తుంది. జ‌న‌వ‌రి 9న ప్రీమియ‌ర్ షోకి ప్లాన్ చేస్తుండ‌గా, ఇప్ప‌టినుండే దీనికి సంబంధించి ఎరేంజ్‌మెంట్స్ కూడా జ‌రుగుతున్నాయ‌ట‌.

తెలుగులో సంక్రాంతి కానుక‌గా జ‌న‌వ‌రి 10న మూవీని రిలీజ్ చేయ‌నున్నారు. ప్ర‌స్తుతం వార‌ణాసిలో చిత్రీక‌ర‌ణ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం మ‌రో వారం రోజుల‌లో టాకీ పార్ట్ పూర్తి చేసుకోనుంది. ఇందులో కీర్తి సురేష్‌, అను ఎమ్మాన్యుయేల్ క‌థానాయిక‌లుగా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఖుష్బూ ప్ర‌ధాన పాత్ర పోషిస్తుండగా, అనిరుధ్ సంగీత బాణీలు సమకూర్చుతున్నాడు.

A distant dream is now a reality. Releasing our Telugu movie in almost double screens than any Indian Movie ever in USA. #Agnyaathavaasi in 209 Cinemark locations! Lets #FeelThePOWER



