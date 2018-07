అనసూయపై నెటిజన్ల కోపం ఎందుకు.. పబ్లిసిటీ కోసం ఆ వీడియోను?

అయితే అతను డ్రైవింగ్ చేస్తున్న సమయంలో మొబైల్ లో వీడియోలు చూస్తున్నాడు. దీంతో అనసూయ ఈ దృశ్యాన్ని వీడియో తీసి హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు ట్విట్టర్‌లో ట్యాగ్ చేసింది.

''డియ‌ర్ హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్‌.. ఇలాంటి సంఘ‌ట‌న‌లు నన్ను భయ‌పెట్టిస్తున్నాయి. ఇంత‌కు ముందు వేరే వారి త‌ప్పిదం వ‌ల‌న నేను ప్ర‌మాదానికి గుర‌య్యాను. ద‌య చేసి ఇలాంటి నిర్ల‌క్ష్య‌పు డ్రైవ‌ర్స్‌ని వ‌దలొద్దు. రోడ్లపైకొచ్చి త‌మ‌కిష్ట‌ మొచ్చిన‌ట్టు డ్రైవ్ చేసే వారికి.. ఇత‌రుల ప్రాణాలంటే లెక్క‌లేదా?'' అని అన‌సూయ పేర్కొంది.

అయితే ఈ వీడియో సందేశంపై పలువురు నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. మీరు చీఫ్ పబ్లిసిటీ కోసమే ఇలా చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. అయితే అనసూయ మాత్రం నెటిజన్లకు ధీటుగా సమాధానం ఇచ్చింది. ఇలాంటి విమర్శలను పట్టించుకోనని.. తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని రీ ట్వీట్ చేసింది.

Dear @HYDTP This scares the life out of me sir.. I already faced an accident because of someone else’s fault.. please do not let such get away with doing anything they want to.. they do not have right on the lives of everyone else on the road..please sir