నటి శ్రీదేవి చివరి క్షణాలు ఎలా గడిచాయి... (Sridevi Last Video)

పెళ్లికి కుటుంబ సభ్యులతో హాజరైన శ్రీదేవి.. కూతురు ఖుషీతో కలిసి సెల్ఫీలు దిగారు. భర్త బోనీకపూర్‌తో కలిసి ఫ్యామిలీ ఫొటోలతో సందడి చేశారు. ఎంతో ఉల్లాసంగా, సరదాగా ఉంటున్న సమంయలో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. ఆ వెంటనే సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. గుండెపోటు వచ్చినట్లు గుర్తించిన వైద్యులు.. తక్షణం మెరుగైన వైద్య చికిత్స కూడా చేపట్టారు. అయినా జాబిలమ్మ శాశ్వత నిద్రలోకి జారుకుంది.

అప్పటివరకు ఎంతో సరదాగా, ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉన్న శ్రీదేవి ఇకలేరు అన్న విషయం తెలిసి అందరూ షాక్ అయ్యారు. చివరి క్షణాల్లో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆనందంగా గడిపిన శ్రీదేవికి.. చివరికి అదే తన చివరి కార్యక్రమం అవుతుందని ఊహించలేక పోయారు.



Just two days before her untimely demise, #Sridevi was seen looking beautiful as ever, enjoying a family wedding in Dubai. This is her last public appearance. pic.twitter.com/RZfxuHwdy2