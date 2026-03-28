ఏపీలో వెయ్యి బస్సులను తనిఖీ చేశాం.. రాం ప్రసాద్ రెడ్డి
ప్రైవేట్ బస్సులు వరుసగా ప్రమాదానికి గురవుతుండటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,000కి పైగా బస్సులను తనిఖీ చేశారు. సరైన పత్రాలు లేని కారణంగా 236 బస్సులకు జరిమానాలు విధించామని ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా శాఖ మంత్రి ఎం. రాంప్రసాద్ రెడ్డి శనివారం తెలిపారు.
రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు తాము కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. సరైన పత్రాలు లేని 236 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేసి, జరిమానాలు విధించామని పేర్కొన్నారు. అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టోల్ ప్లాజాలు, తనిఖీ కేంద్రాలతో సహా 16 చోట్ల తనిఖీలు చేపట్టారు.
క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని, నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రవాణా మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.