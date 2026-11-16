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  4. 1.08 cr people battling diabetes, high BP in AP
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (13:09 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 1.08 కోట్లకు పైగా హైపర్ టెన్షన్, మధుమేహం

Diabetes
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (13:09 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజారోగ్య సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన స్క్రీనింగ్‌లో 1.08 కోట్లకు పైగా హైపర్ టెన్షన్ (అధిక రక్తపోటు) మధుమేహం (డయాబెటిస్) కేసులు నమోదయ్యాయి. మరింత ఆందోళనకరమైన విషయం ఏమిటంటే, సుమారు 34 లక్షల మంది ఈ రెండు వ్యాధులతోనూ బాధపడుతున్నారు. దీనివల్ల వారికి గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, ఇతర తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. 
 
రాష్ట్ర జనాభా 5.37 కోట్లు దాటిన నేపథ్యంలో, ఈ గణాంకాలు అంటువ్యాధులు కాని దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల పెరుగుతున్న భారాన్ని, అలాగే ఇవి ఒక ప్రధాన ప్రజారోగ్య సవాలుగా మారుతున్నాయని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్త స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమం ద్వారా, ఇంతకుముందు ఎటువంటి గుర్తింపు లేని దాదాపు 24 లక్షల మందిలో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం ఉన్నట్లు తేలింది. 
 
ఇది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధుల తీవ్రతను ఎత్తి చూపుతోంది. 14 నెలల పాటు నిర్వహించిన NCD 4.0 సర్వే ఫలితాలు ఆందోళన కలిగించేలా ఉన్నాయి. ఆరోగ్య శాఖ 12,23,185 కొత్త హైపర్ టెన్షన్ కేసులను, 11,58,632 కొత్త మధుమేహ కేసులను గుర్తించింది. దీంతో మొత్తం హైపర్ టెన్షన్ కేసుల సంఖ్య 59.63 లక్షలకు, మధుమేహ కేసుల సంఖ్య 48.95 లక్షలకు చేరుకున్నాయి. 
 
మొత్తం 1.0858 కోట్ల కేసులలో, సుమారు 34 లక్షల మంది ఈ రెండు వ్యాధులతోనూ బాధపడుతున్నారు. ఈ ఓవర్‌ల్యాప్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ రెండు వ్యాధులలో కనీసం ఏదో ఒకటి ఉన్న వ్యక్తుల సంఖ్య సుమారు 74.58 లక్షలుగా అంచనా వేయబడింది. ఈ సమస్య తీవ్రత వృద్ధులకే పరిమితం కాలేదు. 
 
60 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో అత్యధిక కేసులు ఉన్నప్పటికీ, యువకులలో కూడా గణనీయమైన సంఖ్యలో కేసులు ఉన్నట్లు సర్వే గుర్తించింది. కేవలం 30-39 ఏళ్ల వయసు వారిలో దాదాపు 2.90 లక్షల అధిక రక్తపోటు కేసులు, 2.87 లక్షల మధుమేహం కేసులు నమోదయ్యాయి. 40-49 ఏళ్ల వయసు వారిలో, అధిక రక్తపోటు కేసులు సుమారు 10 లక్షలకు, మధుమేహం కేసులు 9.22 లక్షలకు పెరిగాయి. 
 
50-59 ఏళ్ల వయసు వారు అధిక రక్తపోటు కేసులలో 29.2 శాతం, మధుమేహం కేసులలో 30.16 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నారు. ఈ సర్వేలో 12,768 క్యాన్సర్ కేసులు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. వీటిలో 3,339 నోటి క్యాన్సర్లు, 5,832 రొమ్ము క్యాన్సర్లు, 3,597 గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్లు ఉన్నాయి. 
 
ఇది మరో ప్రధాన ప్రజారోగ్య సవాలును ఎత్తి చూపుతోంది. గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17న విశాఖపట్నంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించిన 14 నెలల ఈ కార్యక్రమం నవంబర్ 10న ముగిసింది. 18 ఏళ్లు పైబడిన 2.85 కోట్లకు పైగా ప్రజలకు అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, నోటి క్యాన్సర్ పరీక్షలు నిర్వహించగా, 1.46 కోట్ల మంది మహిళలకు రొమ్ము, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ పరీక్షలు జరిగాయి. 
 
ఈ క్యాన్సర్ ఫలితాల్లో వెల్లడైన విషయాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగినవి. వైద్య అధికారులు పరీక్షించిన 9.96 లక్షల అనుమానిత నోటి క్యాన్సర్ కేసులలో, 23,009 కేసులను ఉన్నత వైద్య సదుపాయాలకు పంపగా, అక్కడ 3,339 క్యాన్సర్లు నిర్ధారణ అయ్యాయి. అదేవిధంగా, తదుపరి పరీక్షల కోసం పంపిన మహిళలలో 5,832 రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు, 3,597 గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ కేసులు కనుగొనబడ్డాయి. 
 
భౌగోళిక విస్తరణ కూడా అంతే స్పష్టంగా ఉంది. విశాఖపట్నంలో అత్యధికంగా 78,017 అధిక రక్తపోటు కేసులు, 80,692 మధుమేహం కేసులు నమోదయ్యాయి. అత్యధిక కొత్త కేసులు నమోదైన జిల్లాల జాబితాలో పశ్చిమ గోదావరి, తిరుపతి, తూర్పు గోదావరి మరియు వైఎస్ఆర్ కడప కూడా ఉన్నాయి
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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