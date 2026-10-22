దేవరగట్టులో దసరా పండుగ- బన్ని ఉత్సవంలో ఒక వ్యక్తి మృతి
కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో దసరా పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంప్రదాయ బన్ని ఉత్సవంలో ఒక వ్యక్తి మరణించగా, 100 మందికి పైగా భక్తులు గాయపడ్డారు. శ్రీ మాల మల్లేశ్వర స్వామి కల్యాణోత్సవం ముగిసిన తర్వాత, అర్ధరాత్రి దాటిన వేళ ఈ ఉత్సవం హింసాత్మకంగా మారింది.
Dasara Banni Festival
ఉత్సవ విగ్రహాల ఊరేగింపు సమయంలో భక్తుల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. వారు ఒకరిపై ఒకరు కర్రలతో, వెలుగుతున్న కాగడాలతో దాడి చేసుకున్నారు.
ఈ ఘర్షణలో ఆలూరుకు చెందిన 28 ఏళ్ల పోతురాజు మరణించగా, 100 మందికి పైగా భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం వెంటనే ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.