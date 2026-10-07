స్థానిక ఎన్నికల్లో 100 శాతం విజయమే లక్ష్యం: చంద్రబాబు, పవన్ల కసరత్తు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న ఎన్డిఎ ప్రభుత్వం 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ కూటమి రాష్ట్రంలోని మొత్తం 175 స్థానాలకు గాను 164 స్థానాలను గెలుచుకుని, అసెంబ్లీలో భారీ మెజారిటీని సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి రాష్ట్రంలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై పడింది. ఈ ఎన్నికలు అధికార కూటమికి ఒక భిన్నమైన పరీక్షగా నిలవనున్నాయి.
ఇందులో స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాలు, పార్టీల సంస్థాగత బలం, అభ్యర్థుల ఎంపిక వంటి అంశాలు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి. టిడిపి, జనసేన పార్టీలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూటమి వ్యూహంపై చర్చలు ప్రారంభించారు.
సీట్ల పంపకం, భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య సమన్వయం వంటివి ప్రధాన చర్చనీయాంశాలుగా ఉన్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా ఎన్డిఎ నాయకత్వం పనిచేస్తోందని సమాచారం. అయితే, సీట్ల పంపకం విధానం ఇంకా ఖరారు కాలేదు. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాలు వివిధ ప్రాంతాల్లో తమకున్న సంస్థాగత బలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
తమకు గణనీయమైన రాజకీయ బలం ఉన్న ప్రాంతాల్లో మేయర్ పదవులను జనసేన కోరే అవకాశం ఉందనే ఊహాగానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. వార్డు స్థాయి పదవుల్లోనూ గణనీయమైన వాటా కోసం ఆ పార్టీ ప్రయత్నిస్తోందన్న వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక నిర్ణయం వెలువడలేదు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఉన్న తమ సంస్థాగత ఉనికిని బట్టి టిడిపి కూడా గణనీయమైన సంఖ్యలో సీట్లను కోరే అవకాశం ఉంది. అయితే, టిడిపి, జనసేన, బిజెపి మధ్య సీట్ల కేటాయింపు అనేది చర్చలు, స్థానిక స్థాయిలో ఆయా పార్టీల బలాబలాల అంచనాపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ ప్రాతినిధ్యం ఉన్న ప్రాంతాలకు మించి, ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ తమ ఉనికిని విస్తరించుకునే అవకాశాల కోసం బిజెపి ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది. మూడు కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య చర్చలు పూర్తయ్యాక, సీట్ల పంపకంలో బిజెపి పాత్రపై స్పష్టత వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి, ఎన్డిఎ అంతర్గత చర్చలపైనే ప్రధాన దృష్టి ఉంది.