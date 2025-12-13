తరగతితో పాఠాలు వింటూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన పదో తరగతి విద్యార్థిని (video)
గుండెపోట్లు విద్యార్థులను సైతం వెంటాడుతున్నాయి. పరీక్షల సమయం కావడంతో తీవ్రమైన ఒత్తిడి కారణంగానో లేదంటే నిద్రలేమి కారణమో తెలియదు కానీ పదో తరగతి విద్యార్థిని గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. తరగతి గదిలోనే మాస్టర్ పాఠాలు చెప్తుండగా పాఠాలు వింటూ బెంచ్ మీదనే కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురంలో చోటుచేసుకుంది.
స్కూల్లో తరగతి గదిలో పాఠాలు వింటూ ఉండగా విద్యార్థిని సృహతప్పి పడిపోవడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఆమెను పరిశోధించిన వైద్యులు ఆమె గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయిందని నిర్ధారించారు. పసలపూడి గ్రామానికి చెందిన మృతురాలు నల్లమిల్లి సిరి (14) స్థానికంగా ఉన్న రామచంద్రపురంలోని ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో 10వ తరగతి చదువుతోంది.
తరగతి గదిలో కుప్పకూలిన ఆమెను స్కూల్ యాజమాన్యం ఆస్పత్రికి వెంటనే తరలించినా ఫలితం లేకపోయింది. స్ట్రోక్ రావడంతో చనిపోయినట్లుగా వైద్యులు తెలిపారు. దీనిపై రామచంద్రపురం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.