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కాలి నడకన తిరుమలకు 116 యేళ్ల వృద్ధురాలు.. 6న వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
శ్రీవారి దర్శనం కోసం 116 యేళ్ల వృద్ధురాలు కాలి నడకన తిరుమలకు చేరుకున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తితిదే ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఆ వృద్ధ మహిళకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పించనున్నట్టు ప్రకటించారు. వృద్ధురాలితో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పించనున్నట్టు చెప్పారు. తనకు ఆ భాగ్యం దక్కడం ఆనందంగా ఉందని ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు.
'116 ఏళ్ల వయసులోనూ శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనం కోసం కాలినడకన తిరుమలకు చేరుకున్న ఆ వృద్ధ భక్తురాలి అచంచల భక్తి ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. ఆమెతోపాటు కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. సోమవారం ఉదయం వారికి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తున్నాం. వృద్ధురాలు నవనీతమ్మకు శ్రీవారి అనుగ్రహం సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను' అని బీఆర్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.
వృద్ధురాలు శనివారం అలిపిరి నడకమార్గంలో తిరుమలకు వచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను కొందరు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరలైంది. తొలుత వృద్ధురాలి వివరాలు తెలియరాలేదు. కర్ణాటకకు చెందినవారిగా ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై తితిదే ఛైర్మన్ స్పందించి వృద్ధురాలి వివరాలు తెలిస్తే తన కార్యాలయాన్ని నేరుగా సంప్రదించాలని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఈ క్రమంలో తితిదే విజిలెన్స్ సిబ్బంది ఆమె వివరాలను సేకరించారు. తమిళనాడుకు చెందిన నవనీతమ్మగా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం తిరుపతి జీవకోనలో బంధువుల వద్ద ఉంటున్నట్లు తితిదే ఛైర్మన్కు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో మరోసారి తితిదే ఛైర్మన్ స్పందించి వృద్ధురాలితో పాటు కుటుంబసభ్యులకు సోమవారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు.
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