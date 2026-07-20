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  4. 13 Year Old Girl Tests Positive for COVID-19 in Vijayawada
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (12:29 IST)

COVID-19: 13 ఏళ్ల బాలికకు విజయవాడలో కోవిడ్

COVID-19 cases
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (12:29 IST)
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ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని తిరువూరుకు చెందిన 13 ఏళ్ల బాలికకు విజయవాడలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో సోమవారం కోవిడ్-19 నిర్ధారణ అయింది. మహాలక్ష్మి అనే బాలికకు వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన వెంటనే, వైద్యులు ఆమెను ఆసుపత్రిలోని ప్రత్యేక కోవిడ్ వార్డుకు తరలించారు. 
 
ప్రస్తుతం ఆమె అక్కడ చికిత్స పొందుతోంది. బాలిక ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, వైద్యుల బృందం ఆమె పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని ఆసుపత్రి అధికారులు తెలిపారు.
 
దేశవ్యాప్తంగా వివిధ నగరాల్లో కొవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గత కొన్ని వారాల్లో కొవిడ్ కేసులతో నలుగురు చనిపోయారు. చనిపోయినవారు ఇతర తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు అని అక్కడి వైద్యులు చెబుతున్నారు.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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