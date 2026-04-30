డీజే సిస్టమ్ నుంచి భారీ శబ్ధం-140 కోళ్లు చనిపోయాయి.. ఎక్కడ?
డీజే సిస్టమ్ నుంచి భారీ శబ్ధం 140 కోళ్లు చనిపోయాయి. ఏప్రిల్ 25వ తేదీ రాత్రి సమీపంలో వెళుతున్న పెళ్లి ఊరేగింపులో ఉపయోగించిన డీజే సిస్టమ్ నుండి వెలువడిన పెద్ద శబ్దం కారణంగా తన ఫారంలో 140 కోళ్లు చనిపోయాయని ఆరోపిస్తూ, ఒక పౌల్ట్రీ ఫారం యజమాని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సంఘటన యూపీలోని సుల్తాన్పూర్ జిల్లాలో జరిగింది. స్థానిక నివాసి బబ్బన్ విశ్వకర్మ కుమార్తె పెళ్లి ఊరేగింపు గ్రామం గుండా సాగింది.
ఈ ఊరేగింపు కుద్వార్ ప్రాంతంలోని రామ్ భద్ర పూర్వ నుండి వచ్చింది. ఇందులో ఒక డీజే కూడా పెద్ద శబ్దంతో సంగీతం వినిపించింది. డీజే నుండి వెలువడుతున్న తీవ్రమైన శబ్దం కోళ్లలో భయాందోళనలను సృష్టించింది. ఆ శబ్దాన్ని పక్షులు తట్టుకోలేకపోయాయని, ఫలితంగా వాటిలో 140 చనిపోయాయని ఆయన చెప్పారు.