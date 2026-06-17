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  4. 15 Children Hospitalized after Eating Panipuri in Rajanna Sircilla
Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (20:01 IST)

పానీపూరీ తిన్న 15మంది పిల్లలకు అస్వస్థత.. ఏమైంది?

Panipuri
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (19:51 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (20:01 IST)
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పానీపూరీ తిన్న 15మంది పిల్లలు అస్వస్థతకు గురైన ఘటన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తంగళ్ళపల్లి మండలంలోని కేసీఆర్ నగర్ కాలనీ అనే ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో పానీపూరి తిన్న సుమారు 15 మంది పిల్లలు అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రి పాలయ్యారు.
 
పానీ పూరీ తీసుకోవడం ద్వారా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయివుంటుందని వైద్యులు అనుమానిస్తున్నారు. తంగళ్ళపల్లి పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, కాలనీలోకి వచ్చి పానీపూరి విక్రయించే ఒక వీధి వ్యాపారి దగ్గర పిల్లలు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పానీపూరి తిన్నారు. ఆ తర్వాత 15 మంది పిల్లలకు వాంతులు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కనిపించాయి. 
 
వారిని వెంటనే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల నుండి ఎటువంటి ఫిర్యాదు అందనప్పటికీ, సమాచారం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు ఆ పానీపూరి వ్యాపారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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సెల్వి

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