ఏపీలో 18 మంది మావోయిస్టుల లొంగుబాటు... పునరావాసం కోసం రూ. 75 లక్షల పంపిణీ
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మార్గదర్శకత్వంలో రాష్ట్రాన్ని నక్సల్స్ ప్రభావం నుండి విజయవంతంగా విముక్తం చేశామని ఆంధ్రప్రదేశ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ) హరీష్ కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. పునరావాసం పొందిన మావోయిస్టులతో పోలీసులు నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని, వారికి తగిన వసతులు అందుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
హింస వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదని చాలామంది మావోయిస్టులు గ్రహించారని హరీష్ కుమార్ గుప్తా చెప్పారు. సరిహద్దు భద్రతను కూడా పటిష్టంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. శనివారం అమరావతిలోని తన కార్యాలయంలో మాట్లాడిన డీజీపీ, పద్దెనిమిది మంది మావోయిస్టులకు పునరావాస గ్రాంట్ల కోసం ప్రతిపాదనలను అందజేశారు.
వీరిలో పదిహేడు మందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక లక్ష నుండి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు, అలాగే స్టేట్ కమిటీ సభ్యుడు జోరిగె నాగరాజు (అలియాస్ కమలేష్)కు 20 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు.
ఈ సమూహంలో ఒక స్టేట్ కమిటీ సభ్యుడు, ఇద్దరు డివిజనల్ కమిటీ సభ్యులు, పది మంది ఏరియా కమిటీ సభ్యులు మరియు ఐదుగురు దళ సభ్యులు ఉన్నారు. గత రెండన్నర ఏళ్లలో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో పద్దెనిమిది మంది మావోయిస్టులు మరణించగా, డెబ్బై ముగ్గురు అరెస్టయ్యారు.
లొంగిపోయిన వారికి ఇచ్చే రివార్డు మొత్తంలో భాగంగా, ఇప్పటివరకు 2.87 కోట్ల రూపాయలలో 91 లక్షల రూపాయలను పంపిణీ చేశారు. త్వరలో మరో ముప్పై ఇద్దరు మావోయిస్టులకు పునరావాసం కోసం 1.21 కోట్ల రూపాయలను అందించనున్నారు.
స్థానిక వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించడానికి, ఉపాధి కల్పించడానికి ప్రవేశపెట్టిన వివిధ పథకాల గురించి కూడా డీజీపీ వివరించారు. సరళ్ పథకం కింద ఇప్పటివరకు 2,000 మంది నైపుణ్య శిక్షణ పొందారు.
అంతేకాకుండా, ప్రోత్సాహక పథకాల ద్వారా 1,200 మంది యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించబడ్డాయి. స్ఫూర్తి పథకం కింద 175 మందికి ఉపాధి లభించింది. మన్యం జిల్లాల్లో 169 రోడ్లు, 39 వంతెనలను నిర్మించారు. అదనంగా, నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 2,090 మొబైల్ టవర్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా, 96 శాతం గ్రామాలకు టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది.