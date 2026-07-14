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రోడ్డు ప్రమాదాలు కామనే.. 18 ఏళ్ల యువకుడిపై కేసు పెడతారా?: వైఎస్ జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తరచుగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజాగా, హత్య కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తన మాజీ మంత్రి కుమారుడికి మద్దతుగా నిలవడం ద్వారా ఆయన మరోసారి వివాదాస్పద కామెంట్లు చేశారు.
గతంలో, ఏపీ మాజీ మత్స్యశాఖ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు బైక్ నడుపుతూ ఒక వ్యక్తిని ఢీకొట్టి చంపిన ఘటనపై పోలీసు కేసు నమోదైంది. రోడ్డుపై జరిగిన ఈ దురదృష్టకర బైక్ ప్రమాదంలో ఒక సామాన్యుడి మరణానికి కారణమైన ఆ యువకుడిపై పోలీసులు సహజంగానే హత్య కేసు నమోదు చేశారు.
అయితే, దీనిని కేవలం ఒక ప్రమాదంగా చూడకుండా రాజకీయ కోణాన్ని జోడించడం ద్వారా జగన్ అందరినీ షాకిచ్చారు. రోడ్డుపై ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉంటాయని, 18 ఏళ్ల యువకుడిపై కేసు నమోదు చేయడం సరికాదని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు.
"ఆ 18 ఏళ్ల కుర్రాడికి ఏం తెలుసు? అతను బైక్ నడుపుతుండగా ఒక వ్యక్తిని ఢీకొట్టాడు, ఆ వ్యక్తి చనిపోయాడు. అంతమాత్రాన ప్రభుత్వం ఆ 18 ఏళ్ల యువకుడిపై కేసు పెడుతుందా? ప్రమాదాలు జరగడం, వాటి పర్యవసానాలు ఉండటం సహజం కదా?" అని జగన్ అన్నారు.
బైక్ ప్రమాదంలో ఒక సామాన్యుడి మరణానికి కారణమైన తన మంత్రి కుమారుడిని జగన్ ఇంత బహిరంగంగా సమర్థించుకోవడం సోషల్ మీడియాలో అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది.
Thiruveer: నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నా, నాటకాలు కంటే సినిమా చాలా పెద్ద బాధ్యత : హీరో తిరువీర్
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Rohit Saraf: ప్రశాంత్ వర్మ చిత్రం మహాకాళి షూటింగ్ పూర్తి చేసిన రోహిత్ సరాఫ్
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