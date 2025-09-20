ఉల్లి రైతులకు రూ.50,000 చెల్లించాలని నిర్ణయించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉల్లి రైతులు ధరలు పడిపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు చాలా సకాలంలో సహాయం అందించింది. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలోని ఉల్లి రైతులకు రూ.50,000 చెల్లించాలని నిర్ణయించారు.
సాధారణంగా, ప్రకృతి వైపరీత్యం సంభవించినప్పుడు, కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు హెక్టారుకు రూ.17,000 పరిహారం చెల్లిస్తుంది. కానీ చరిత్రలో మొదటిసారిగా, మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉల్లి రైతులకు రూ.50,000 సహాయం అందించాలని నిర్ణయించారు.
వ్యవసాయ రంగ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద పరిహార ప్యాకేజీని ప్రకటించలేదని సీనియర్ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. ఈ పరిహారం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత, ప్రస్తుతం ఉన్న అధికారం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది.
ఉల్లి రైతుల దుస్థితిని ఎత్తిచూపడం ద్వారా రాజకీయ మైలేజ్ పొందడానికి జగన్ వేసిన వ్యూహాన్ని కూడా తిప్పికొడుతోంది. అంతకుముందు కూడా, చంద్రబాబు మామిడి రైతులకు పరిహారం అందించడం ద్వారా పరిస్థితిని తగ్గించగలిగారు.