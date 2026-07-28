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  4. 2 Covid Cases in AP over Past Month, Variant Not of Concern: Nadda
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (18:27 IST)

ఏపీలో రెండు కోవిడ్ కేసులు నమోదు.. ఒమిక్రాన్ లీనియేజ్ రకం వైరస్.. నడ్డా

Covid Varient
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (18:27 IST)
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Covid Varient
గత నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రెండు కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయని, కడప జిల్లాకు చెందిన నమూనాల్లో ఒమిక్రాన్ సబ్-లీనియేజ్ (RF.5 Omicron sub-lineage) రకం వైరస్ ఉన్నట్లు జన్యు క్రమ విశ్లేషణలో తేలిందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జె.పి. నడ్డా మంగళవారం పార్లమెంటుకు తెలిపారు. అయితే, ఈ వేరియంట్‌ను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆందోళనకరమైన వేరియంట్‌గా వర్గీకరించలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
జూన్ 24, జూలై 26 మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 12 కోవిడ్-19 కేసులను నివేదించిందని నడ్డా వెల్లడించారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో మూడు మరణాలు నమోదయ్యాయని, మరణించిన రోగులందరికీ మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధి, దీర్ఘకాలిక మద్యపాన అలవాటు వంటి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు  ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. 
 
పూణేలోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ నిర్వహించిన జన్యు క్రమ విశ్లేషణలో, కడప జిల్లాకు చెందిన కోవిడ్-19 పాజిటివ్ నమూనాలలో SARS-CoV-2 ఒమిక్రాన్ వేరియంట్‌కు చెందిన ఆర్ఎఫ్.5 సబ్ లైన్ఏజ్ ప్రధానంగా వ్యాప్తిలో ఉన్నట్లు తేలిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. సబ్ లైన్ఏజ్‌ను డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆందోళనకరమైన వేరియంట్‌గా వర్గీకరించలేదని ఆయన రాజ్యసభకు తెలిపారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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