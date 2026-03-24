చెన్నై-హౌరా రైలు కింద పడి ఇద్దరు స్నేహితుల ఆత్మహత్య
తిరుపతి జిల్లా, తడ మండలంలోని కొండూరు సమీపంలో సోమవారం ఉదయం చెన్నై-హౌరా రైలు కింద పడి ఇద్దరు స్నేహితులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, రైల్వే పట్టాలపై మృతదేహాలను గమనించిన స్థానికులు అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతులను సూళ్లూరుపేట మండలంలోని సర్వారెడ్డి కండ్రిగ గ్రామానికి చెందిన 23 ఏళ్ల కళ్యాణ్, బేరియాత్రంగం గ్రామానికి చెందిన 25 ఏళ్ల సునీల్గా గుర్తించారు.
వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. ఈ ఆత్మహత్యలకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. వ్యక్తిగత లేదా ఆర్థిక సమస్యలే ఈ ఘటనకు దారితీసి ఉండవచ్చా అనే కోణంలో తాము దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.