అధికార అహంకారానికి 2024 ఎన్నికల తీర్పు ఒక చారిత్రాత్మక పాఠం.. పవన్
అధికార అహంకారానికి 2024 ఎన్నికల తీర్పు ఒక చారిత్రాత్మక పాఠమని ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం అన్నారు. కేవలం అధికారాన్ని మాత్రమే కాకుండా, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించే బాధ్యతను కూడా ప్రజలు ఎన్డీయే కూటమికి అప్పగించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుపతి సమీపంలోని దామినేడులో నమ్మకం, అభివృద్ధి, సంక్షేమంతో రెండేళ్లు అనే అంశంపై జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రజలలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించిందని, తద్వారా ఒక తరం మొత్తంలో కొత్త ఆశలను చిగురింపజేసిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే అత్యున్నతులని పేర్కొన్న పవన్ కళ్యాణ్, 2024 ఎన్నికల తీర్పు కేవలం ఒక ఫలితం మాత్రమే కాదని, అధికారాన్నే సర్వస్వంగా భావించే రాజకీయ సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా వచ్చిన బలమైన సందేశమని చెప్పారు. ప్రజలు కేవలం ఓట్లు వేయరు, వారు చరిత్రను సృష్టిస్తారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
కూటమి విజయానికి సహకరించిన ఓటర్లు, రైతులు, పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఈ ప్రజా తీర్పు ప్రజలదేనని, ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీదో కాదని స్పష్టం చేశారు. అధికారాన్ని పంచుకోవడానికి కాకుండా, బాధ్యతను పంచుకుంటూ రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించే దిశగా పనిచేయడానికే ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
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