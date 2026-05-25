  4. 2027 Godavari Pushkarams: The waters of the Godavari must be pure and free of waste: Pawan Kalyan
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (21:29 IST)

2027 గోదావరి పుష్కరాలు: గోదావరి జలాలు వ్యర్థాలు లేని పవిత్ర జలాలు కావాలి, అంతే: పవన్ కళ్యాణ్

Pawan Kalyan traveled by boat from Godavari Pushkara Ghat
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోమవారం రాజమహేంద్రవరంలో మురుగునీటి కాలువలను, అలాగే తాగునీటి నాణ్యతను పరిశీలించారు. 2027లో జూన్ 26 నుంచి జూలై 7 వరకు జరిగే గోదావరి పుష్కరాల ఉత్సవం జరిగనున్న నేపధ్యంలో గోదావరి నదిలో ప్లాస్టిక్ లేదా మురుగునీరు నదిలోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
 
ఈ ఉత్సవానికి దాదాపు 10 కోట్ల మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా. తదుపరి తను సమీక్షా సమావేం నిర్వహించేలోపుగా క్షేత్రస్థాయిలో మార్పు రావాలని నొక్కిచెప్పారు. కాలుష్య ఆడిట్, ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని, ఆరు నెలల్లోగా స్పష్టమైన మెరుగుదలలు తీసుకురావాలని ఆయన ఆదేశించారు.
పెద్ది రామ్‌చరణ్ బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం, అదిరిపోతున్న టాలీవుడ్టాలీవుడ్ అగ్రనటుల్లో ఒకరైన రామ్ చరణ్ నియమించుకున్న బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం ఇస్తున్నారట. పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నుంచి గాంబియా దేశానికి చెందిన కెవిన్ రామ్ చరణ్ వెంట వుంటూ భద్రతను చూస్కుంటున్నారు. కాగా ఇతడు ఇటలీ మిడిల్ వెయిట్ ఛాంపియన్ గా రికార్డులు సాధించిన చరిత్ర వుంది. మొత్తమ్మీద అత్యంత పటిష్టమైన బాడీగార్డునే నియమించుకున్నారని చర్చించుకుంటున్నారు. పెద్ది ఐటెం సాంగ్‌లో శృతి హాసన్‌తో పాటు జాన్వీ కపూర్ కూడా వున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. నిన్న భోపాల్‌లో పెద్ది వేడుక జరిగింది

సినీ నటి త్రిష కృష్ణన్ రాజకీయ ఆశయాలకు సంబంధించి కొంతకాలంగా ఊహాగానాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే, క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ఈ నటి ఏమాత్రం తొందరపడటం లేదని తాజా సమాచారం. సినీ పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఉప ఎన్నికలు లేదా 2028 పార్లమెంటు ఎన్నికలతో సహా, సమీప భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఏ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయకూడదని త్రిష నిర్ణయించుకున్నారు.

అనన్య పాండేకు ఆన్‌లైన్ ట్రోలింగ్ కొత్తేమీ కాదు. ఆమె నటనపై విమర్శల నుండి, ఆమె హావభావాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న మీమ్స్ వరకు, ఈ నటి తన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసినప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో తరచుగా ఎగతాళిని ఎదుర్కొంటోంది. విజయ్ దేవరకొండ సరసన నటించిన లైగర్ చిత్రంలో ఆమె నటన గతంలో తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది, చాలామంది ఆమె నటన శైలిని ఎగతాళి చేశారు. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో ఆమె నటన క్రమంగా మెరుగుపడుతోందని ప్రేక్షకులు భావించడంతో ట్రోలింగ్ తగ్గింది.

సినీ గీత రచయిత, చేగొండి హరిరామ జోగయ్య బంధువు అయిన అనంత్ శ్రీరామ్ కలెక్టర్, డిప్యూటీ కలెక్టర్, పోలీస్ స్టేషన్, సంబంధిత శాఖాధికారులకు వినతి పత్రం ఈరోజు పశ్చిమ గోదావరి:భీమవరం కలక్టరేట్ కార్యాలయానికి సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ మీడియా అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు చాకచక్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఎవరినీ నొప్పించకుండా ఏ పార్టీని కించపరచకుండా, కోర్టు నిర్ణయానికి శిరసా వహిస్తానని తెలిపారు.

రామ్ చరణ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' దేశవ్యాప్తంగా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే అద్భుతమైన గ్లింప్స్, రెండు చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, పవర్ ఫుల్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌తో ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.