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  4. 2047 Is the Vision. 2029 Is Chandrababu’s Next Milestone
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (09:57 IST)

స్వర్ణాంధ్ర 2047: చాలా దగ్గరలో మరో మైలురాయి... ఏంటది?

Chandra babu
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (09:57 IST)
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ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 దార్శనికతతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఒక పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. ఈ ప్రణాళిక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాలు, సాంకేతికత, వ్యవసాయం, నీరు, తయారీ రంగం, స్వచ్ఛ ఇంధనం, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలపై దృష్టి సారిస్తుంది. కానీ రాజకీయంగా, ఆచరణాత్మకంగా ప్రాముఖ్యత కలిగిన మరో మైలురాయి చాలా దగ్గరలో ఉంది. అదే 2029. 2047 దార్శనికత ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఒక దీర్ఘకాలిక దిశానిర్దేశం చేస్తుంది. 
 
ఆ దార్శనికత ఎంత వేగంగా రూపుదిద్దుకోవడం ప్రారంభిస్తుందో చూపించడానికే రాబోయే మూడేళ్లు కీలకం. చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటికే రాష్ట్ర 11.3శాతం వృద్ధి రేటు, పెట్టుబడి ప్రణాళికలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. అమరావతి, భోగాపురం విమానాశ్రయం, పోలవరం, కొత్త పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులు, మెరుగైన కనెక్టివిటీ వంటి ప్రాజెక్టులను కూడా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. 
 
ఈ ప్రణాళికలను కంటికి కనిపించే ఫలితాలుగా మార్చడమే తదుపరి దశ. ఒక పెట్టుబడి ఒప్పందం కార్యరూపం దాల్చే ప్రాజెక్టుగా మారాలి. ఒక కొత్త పరిశ్రమ ఉద్యోగాలను సృష్టించాలి. ఒక ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు ప్రజల దైనందిన జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావాలి. ఇక్కడే 2029 మైలురాయి ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటుంది. 
 
అమరావతి వేగంగా అభివృద్ధి చెంది, మరిన్ని పరిశ్రమలు కార్యకలాపాలు ప్రారంభించి, మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడి, కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించబడితే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలకు స్వర్ణ ఆంధ్ర దార్శనికత వాస్తవ రూపం దాల్చడం మొదలవుతుంది. ఈ విధానం అన్ని ప్రాంతాలలోనూ పనిచేయాలి. 
 
ఉత్తర ఆంధ్రలో భోగాపురం, ఓడరేవులు, పర్యాటకం, తయారీ రంగాల చుట్టూ అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాయలసీమ నీటిపారుదల, పరిశ్రమల నుండి ప్రయోజనం పొందగలదు. అయితే తీరప్రాంత జిల్లాలకు వ్యవసాయం, ఆక్వాకల్చర్, లాజిస్టిక్స్, ఎగుమతులలో బలమైన సామర్థ్యం ఉంది. యువతకు మాత్రం ఉద్యోగాలు, మెరుగైన కెరీర్ అవకాశాలే అతిపెద్ద కొలమానంగా ఉంటాయి. చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి స్పష్టమైన దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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