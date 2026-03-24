పాకిస్తాన్తో ఉగ్రవాద సంబంధాలు.. ముగ్గురు వైజాగ్ వ్యక్తుల అరెస్ట్
పాకిస్తాన్లోని సూత్రధారులతో ఉగ్రవాద సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారనే ఆరోపణలపై, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ (సీఐ) విభాగం విజయవాడలో ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకుంది.
ఈ విషయమై విజయవాడలోని కొత్తపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు నమోదు చేయబడింది. అందిన ఒక సమాచారం ఆధారంగా, సీఐ విభాగం అధికారులు వన్ టౌన్ ప్రాంతంలోని ఒక మతపరమైన ప్రదేశం నుండి ఆ ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ ముగ్గురూ అదే ప్రదేశంలో పరిచయం పెంచుకుని, పాకిస్తాన్లో ఉన్న తమ సూత్రధారులతో సంబంధాలు కొనసాగించడం ప్రారంభించారు.
వారు తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు మద్దతు అందించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వారి కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను సేకరించేందుకు సీఐ విభాగం అధికారులు వారిని విచారిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.