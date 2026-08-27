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  4. 3 Women Held for Attacking Youngsters with Beer Bottles in Rajamahendravaram
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (10:44 IST)

మద్యం మత్తులో ముగ్గురు మహిళలు ఇద్దరు యువకులపై..?

beers
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (10:44 IST)
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రాజమహేంద్రవరంలో మద్యం మత్తులో ఉన్న ముగ్గురు మహిళలు ఇద్దరు యువకులపై బీర్ బాటిళ్లతో దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఘటనలో విజయ్, దుర్గాప్రసాద్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరణించిన ఒక వ్యక్తికి నివాళులు అర్పించేందుకు ఆ యువకులు అర్ధరాత్రి సమయంలో సోమలమ్మ గుడికి వెళ్లారు. 
 
వారు రాత్రి 12:30 గంటల ప్రాంతంలో ఆలయానికి చేరుకోగా, తుమ్మలవకు చెందిన ముగ్గురు మహిళలు మద్యం మత్తులో వారిపై దాడి చేశారు. ఆ మహిళలు యువకులపై బీర్ బాటిళ్లతో దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారని సమాచారం. 
 
యువకుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఆ ముగ్గురు మహిళలపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. అనంతరం వారిని కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం వారికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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