వివేకానంద రెడ్డి హత్య కోసం రూ.40 కోట్ల సుపారీ చెల్లించారు.. చంద్రబాబు ధ్వజం (video)
మాజీ మంత్రి వై.ఎస్. వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో అసలు లబ్ధిదారు ఎవరో తేలిపోయిందని, ఈ హత్య కోసం రూ. 40 కోట్ల సుపారీ చెల్లించారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం ఆరోపించారు. వాస్తవం వెలుగులోకి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే, వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో మద్యం కుంభకోణం ద్వారా వేల కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నారని సీఎం ఆరోపించారు.
Chandra Babu Naidu
ఈ కుంభకోణంలో అసలు లబ్ధిదారుగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైపే అందరి వేళ్లూ చూపిస్తున్నాయని పేర్కొన్న ఆయన, దీనిపై ఆ పార్టీ వివరణ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆరోపణలకు వాస్తవాలతో సమాధానం ఇచ్చే బదులు, ప్రతిపక్షం తప్పుడు ప్రచారానికి అవాస్తవాలను వ్యాప్తి చేయడానికి పాల్పడుతోందని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. గ్రూప్-1 సర్వీసెస్ పరీక్షల మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు జరిగాయని, సమాధాన పత్రాలను అటెండెంట్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు సరిచూశారని కూడా ఆయన ఆరోపించారు.
ఇసుక నిర్వహణ వ్యవహారాల్లో గత ప్రభుత్వం భారీ అక్రమాలకు పాల్పడిందని ఆయన విమర్శించారు. మద్యం మరియు ఇసుక వ్యాపార కార్యకలాపాలలో తమ ప్రభుత్వం పారదర్శకతను పాటించిందని, అందులో అవినీతికి లేదా పక్షపాతానికి ఏమాత్రం ఆస్కారం లేదని నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు, మద్యం కుంభకోణం మరియు ఇతర ఘటనలను ప్రస్తావిస్తూ, పలు కేసులలో ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులను కాపాడేందుకు వాటిని తారుమారు చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. బలవంతపు మత మార్పిడులను ప్రోత్సహిస్తున్నారని, హిందువులను క్రైస్తవ మతంలోకి మారుస్తున్నారని కూడా బాబు ఆరోపించారు. కడప, రాయలసీమ ప్రజల కోసం గత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో వాస్తవాలన్నీ బయటకు వచ్చాయి. అంతిమ లబ్ధిదారులెవరో తెలిపోయింది. రూ.40 కోట్ల సుపారీపై గొడ్డలి పార్టీ అధినేత సమాధానం చెప్పాలి హత్య నింద నాపై మోపి సొంత పేపర్ సాక్షిలో నారాసుర రక్తచరిత్ర అని రాశారు. నిజం నిప్పులాంటిది..నిప్పుతో చెలగాటం ఆడితే ఎప్పటికైనా భగ్నమవుతుంది. -ప్రొద్దుటూరు సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు #ChandrababuNaidu #YSJagan #YSVivekaCase— Icon News (@IconNews247) October 5, 2026