మొన్న తిరుమల లడ్డూ, నిన్న పరకామణి, నేడు తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి 50 కిలోల బంగారం మాయం?!!
తిరుమల తిరుపతిలో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కల్తీ నెయ్యి, పరాకమణి ఇలా పలు ఘటనలు బయటకు వస్తున్నాయి. తాజాగా దిగువ తిరుపతిలో కొలువై వున్న గోవిందరాజ స్వామి ఆలయ గోపురానికి వేయవలసిన బంగారు తాపడాన్ని కూడా దోచేసినట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఆలయ గోపురానికి బంగారు తాపడం చేయాల్సిందిగా తితిదే 100 కిలోలు కేటాయిస్తే అందులో 50 కిలోలు మింగేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. గోవిందరాజ స్వామి విమాన గోపురాన్ని 100 కిలోలతో 9 లేయర్లతో తాపడం చేయాల్సిందిగా ఆదేశాలిస్తే అందులో 50 కిలోలు నొక్కేసి కేవలం 2 లేయర్లు మాత్రమే వేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇది గత వైసిపి ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ బంగారం మాయంపై ఇప్పటికే విజిలెన్స్ అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది.