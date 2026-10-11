అమెరికాలో వైకాపా చీఫ్ జగన్ సన్నిహితుడుకి 50 నెలల జైలుశిక్ష
అమెరికాలో, తోటి తెలుగు వ్యక్తిపై అమానుషమైన చర్యకు పాల్పడిన వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి సన్నిహితుడు, వైకాపా నేక సత్తారు వెంకటేష్ రెడ్డికి ఫెడరల్ కోర్టు 50 నెలల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, మిస్సోరీలోని సెయింట్ చార్లెస్ కౌంటీలో నివసిస్తున్న వెంకటేష్ రెడ్డి, ఒక వ్యక్తిని ఉద్యోగం పేరుతో రప్పించాడు. అక్కడ, బాధితుడు సరిగ్గా పని చేయడం లేదనే నెపంతో, విద్యుత్ తీగలుస పీవీసీ పైపులతో అతనిపై క్రూరంగా దాడి చేశాడు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన సూత్రధారిగా వ్యవహరించిన అతను, ఆ యువకుడిని తీవ్రంగా కొట్టాల్సిందిగా ఫోన్ ద్వారా ఇతర నిందితులకు ఆదేశాలు జారీ చేసేవాడు.
నెలల తరబడి సాగిన ఈ అమానుషమైన వేధింపుల కారణంగా, ఆ యువకుడు కనీసం ఆహారం తీసుకోలేక, నిద్రపోలేక 30 పౌండ్లకు పైగా బరువు తగ్గి, తీవ్ర నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకున్నాడు. ఎముకలు విరిగి నడవలేని స్థితిలో ఉన్న బాధితుడిని, స్థానికుల సమాచారం మేరకు అమెరికన్ పోలీసులు మెరుపు దాడి చేసి రక్షించి, హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఈ కేసులో మానవ అక్రమ రవాణా, బలవంతపు శ్రమకు సంబంధించిన చట్టాల ఉల్లంఘన, తీవ్రమైన దాడి, ఫెడరల్ ప్రభుత్వ నిధులను అక్రమంగా దుర్వినియోగం చేయడం వంటి అభియోగాలను కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ అరాచకంలో భాగస్వామి అయిన వెంకటేష్ రెడ్డికి 50 నెలల జైలు శిక్షతో పాటు భారీ జరిమానా విధిస్తూ కోర్టు తీర్పు వెలువరించింది.