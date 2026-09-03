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  4. 55-Year-Old Man Allegedly Killed By Son for Laughing at Him in Chittoor
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (12:35 IST)

కుమారుడిని చూసి నవ్విన పాపానికి.. తండ్రిని హత్య చేశాడు.. ఎక్కడ?

Chittoor
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (12:35 IST)
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Chittoor
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చిత్తూరు జిల్లా పెనుమూరు మండలంలో బుధవారం రాత్రి ఒక వ్యక్తిని అతని కుమారుడే హత్య చేశాడు. తనను చూసి హేళనగా నవ్వాడన్న కారణంతో ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మాణిక్యరాయనిపల్లెకు చెందిన చెంగారెడ్డి (55)కి జోకేశ్ రెడ్డి, హేమచంద్ర రెడ్డి అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పెద్ద కుమారుడైన జోకేశ్ రెడ్డి, అదే మండలంలోని ఎల్లంపల్లె సమీపంలో ఉన్న ఒక గ్రావెల్ ఫ్యాక్టరీలో జేసీబీ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. అతని భార్య చూడామణి పెనుమూరులోని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తోంది. వారు పెనుమూరులో నివసిస్తున్నారు. 
 
జోకేశ్ రెడ్డి తరచుగా మద్యం సేవించి తన భార్యను వేధించేవాడు. ఒక రాత్రి అతను మద్యం మత్తులో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, అతని భార్య చెంగారెడ్డికి ఫోన్ చేసి, "మీ అబ్బాయి మద్యం తాగి మమ్మల్ని వేధిస్తున్నాడు. మీరు వచ్చి అతనికి బుద్ధి చెప్పి, ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లండి" అని చెప్పింది. 
 
అప్పుడు జోకేశ్ రెడ్డి తన భార్య చేతి నుంచి ఫోన్ తీసుకుని, తన తండ్రిని కలవడానికి బైక్‌పై మాణిక్యరాయనిపల్లెకు వస్తున్నట్లు చెప్పాడు. అయితే, తండ్రి తనను చూసి నవ్వడంతో ఆగ్రహానికి గురైన జోకేశ్ రెడ్డి, కత్తితో అతని గొంతు కోసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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