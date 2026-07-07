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  4. 6 Vizag Fishermen Still Missing; Families Await Hope amid Ongoing Search
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (12:44 IST)

ఫిషింగ్ హార్బర్ మిస్సింగ్- ఆరుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు

Vizag Fishermen
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (12:40 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (12:44 IST)
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Vizag Fishermen
విశాఖపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్ నుండి బయలుదేరిన తర్వాత గల్లంతైన ఆరుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ ఇంకా తెలియకపోవడంతో వారి కుటుంబాల్లో ఆందోళన నెలకొంది. వారు ఫిషింగ్ హార్బర్‌కు చేరుకుని, బోట్ ఆపరేటర్ల సంఘం కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. పలువురు నాయకులు, అధికారులు బాధిత కుటుంబాలను కలిసి, గల్లంతైన వారిని సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకురావడానికి చేపడుతున్న చర్యలను వారికి వివరించారు. 
 
అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, జూన్ 4న విశాఖపట్నం తీరానికి పది నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో భారీ అలల కారణంగా ఆ పడవ బోల్తా పడింది. ఆ పడవ డ్రైవర్, యజమాని అయిన కారి చిన్నను ఒక వాణిజ్య నౌక సిబ్బంది రక్షించారు. మిగిలిన ఆరుగురు సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు. 
 
సముద్రంలో ప్రస్తుతం ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. కోస్ట్ గార్డ్ పెట్రోల్ బోట్ సహాయక చర్యలను ప్రారంభించింది.
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