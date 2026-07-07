ఫిషింగ్ హార్బర్ మిస్సింగ్- ఆరుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు
విశాఖపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్ నుండి బయలుదేరిన తర్వాత గల్లంతైన ఆరుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ ఇంకా తెలియకపోవడంతో వారి కుటుంబాల్లో ఆందోళన నెలకొంది. వారు ఫిషింగ్ హార్బర్కు చేరుకుని, బోట్ ఆపరేటర్ల సంఘం కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. పలువురు నాయకులు, అధికారులు బాధిత కుటుంబాలను కలిసి, గల్లంతైన వారిని సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకురావడానికి చేపడుతున్న చర్యలను వారికి వివరించారు.
Vizag Fishermen
అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, జూన్ 4న విశాఖపట్నం తీరానికి పది నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో భారీ అలల కారణంగా ఆ పడవ బోల్తా పడింది. ఆ పడవ డ్రైవర్, యజమాని అయిన కారి చిన్నను ఒక వాణిజ్య నౌక సిబ్బంది రక్షించారు. మిగిలిన ఆరుగురు సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు.
సముద్రంలో ప్రస్తుతం ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. కోస్ట్ గార్డ్ పెట్రోల్ బోట్ సహాయక చర్యలను ప్రారంభించింది.
Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.
Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్
అఖిల్ నటించిన రూరల్ యాక్షన్-రొమాన్స్ 'లెనిన్' చిత్రానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రీరామపురం గ్రామం, భరతమిట్టల నేపథ్యంలో సాగే కథకు ఆయన నాంది పలికారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం, గ్రామ కలహాల మధ్య కుటుంబ కలహాలు, యుద్ధాలు, ప్రేమకథను అనుసరిస్తుంది.
రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
రామాయణంలో శ్రీరాముడి తొలి లుక్కు వెనుక ఉన్న ఆభరణాలను ఆవిష్కరించిన ట్రైబ్ అమ్రపాలి
ప్రపంచం మొత్తం రామాయణం చిత్రంలో శ్రీరాముడిగా నటించిన రణబీర్ కపూర్ తొలి రూపాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో, ఆ రూపానికి వెనుక ఉన్న కళాత్మకత, వారసత్వం, నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ఒక విశేష కథ కూడా వెలుగులోకి వస్తోంది. ఈ మహత్తర పురాణ గాథకు అధికారిక ఆభరణాల భాగస్వామిగా ఉన్న ట్రైబ్ అమ్రపాలి, చిత్రంలోని పాత్రలకు అలంకరించిన సున్నితమైన, అద్భుతమైన ఆభరణాలను రూపొందించింది. శతాబ్దాల నాటి పురాణాలు, ప్రతీకలు, భారతీయ శిల్పకళను నేటి తరానికి అనువైన దృశ్యభాషగా మార్చింది.