దేశవ్యాప్తంగా క్లస్టర్ పద్ధతిలో ఫార్మింగ్.. 61,125 మంది రైతులు నమోదు
కేంద్ర ప్రభుత్వం సహజ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడానికి దేశవ్యాప్తంగా క్లస్టర్ పద్ధతిలో నేషనల్ మిషన్ ఆన్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ (ఎన్ఎంఎన్ఎఫ్)ను అమలు చేస్తోంది. తెలంగాణలో, 32 జిల్లాల్లో 24,736.32 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో 489 క్లస్టర్లు ఏర్పడ్డాయి. ఇంకా, 61,125 మంది రైతులు ఈ పథకం కింద నమోదు చేసుకున్నారు.
979 మంది కృషి సఖిలు, కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్లు (సీఆర్పీలు) కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు (కేవీకేలు) లేదా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు (ఏయూలు), స్థానిక సహజ వ్యవసాయ సంస్థలు (ఎల్ఎన్ఎఫ్ఐలు)లో శిక్షణ పొందారు. స్థానిక స్థాయిలో ఎన్ఎఫ్ ఇన్పుట్ల ఉత్పత్తి, సరఫరా కోసం దాదాపు 315 బయో-ఇన్పుట్ రిసోర్స్ సెంటర్లు (బీఆర్సీలు) స్థాపించబడ్డాయి. కేంద్రం 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి తెలంగాణకు రూ.17.955 లక్షలు, 2025-26లో రూ.1,323.51 లక్షలు విడుదల చేసింది.
మంగళవారం లోక్సభలో తెలంగాణలో సహజ వ్యవసాయం అమలుపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ కుందూరు రఘువీర్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా వ్యవసాయం- రైతు సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి భగీరథ్ చౌదరి ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్న కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకంగా ఎన్ఎమ్ఎన్ఎఫ్ను కేంద్ర మంత్రివర్గం నవంబర్ 25, 2024న ఆమోదించింది.
సహజ వ్యవసాయంపై అఖిల భారత నెట్వర్క్ ద్వారా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్, సహజ వ్యవసాయం కోసం పద్ధతుల ప్యాకేజీని అభివృద్ధి చేయడానికి 16 రాష్ట్రాలను కవర్ చేసే 20 సహకార కేంద్రాలతో పరిశోధన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో 11 రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఎనిమిది ఐసీఏఆర్ సంస్థలు, కేంద్రాలు, ఒక డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం ఉన్నాయి.