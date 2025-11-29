గోదావరి పుష్కరాలకు 7-8 కోట్ల మంది యాత్రికులు హాజరవుతారు.. పురంధేశ్వరి
2027లో గోదావరి పుష్కరాలకు 7-8 కోట్ల మంది యాత్రికులు హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నామని రాజమహేంద్రవరం లోక్సభ సభ్యురాలు డి. పురంధేశ్వరి అన్నారు. గత 2015లో జరిగిన గోదావరి పుష్కరాలకు 5 కోట్ల మంది యాత్రికులు వచ్చారని చెప్పారు.
రవాణా, ఆహారం, తాగునీరు, పారిశుధ్యం, భద్రత వంటి వాటికి సంబంధించి అదనపు యాత్రికులతో వ్యవహరించడానికి ముందుగానే వ్యూహాలను సిద్ధం చేయాలని పురంధేశ్వరి తెలిపారు. 2027 పుష్కరాలకు సంబంధించి శనివారం రాజమహేంద్రవరంలో ఏర్పాటు చేసిన సమీక్షా సమావేశానికి పురంధేశ్వరి హాజరయ్యారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి అధ్యక్షత వహించారు. అవసరమైన నిధులను పొందడానికి శాఖల వారీగా అంచనాలను తయారు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపాలని రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ అధికారులను కోరారు.
అదనంగా 2-3 కోట్ల మంది యాత్రికులు వస్తారని ఆశిస్తున్నందున అదనపు ఘాట్లను అభివృద్ధి చేయాలని ఆమె అన్నారు. రద్దీని నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు కాకుండా మరిన్ని తాత్కాలిక సౌకర్యాలను సృష్టించాల్సి ఉంటుంది.
నిడదవోలు రైల్వే స్టేషన్లో అన్ని ప్రత్యేక రైళ్లు ఆగుతాయి. ఈ అభివృద్ధి పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని మంత్రి రైల్వే అధికారులను కోరారు. 2015 పుష్కరాల అనుభవాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని 2027 గోదావరి పుష్కరాలు సజావుగా జరిగేలా చూస్తామని కలెక్టర్ కీర్తి తెలిపారు. సమావేశంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా రాబోయే పుష్కరాలపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.