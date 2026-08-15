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  4. #80th Independence Day : AP Dy CM Pawan Kalyan shared an inspiring message paying tribute to freedom fighters
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 15 August 2026 (08:21 IST)

ఇది మన సామూహిక ధర్మం - ఇది మన ఉమ్మడి గమ్యం : పవన్ కళ్యాణ్

Pawan Kalyan emotional speech
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (08:21 IST)
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భారతదేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా, తమ ధైర్యం, త్యాగం, దేశభక్తితో మనం ఇపుడు అనుభవిస్తున్న స్వేచ్ఛను సాధించిపెట్టిన అసంఖ్యాక స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు హృదయపూర్వక నివాళులు అర్పిస్తున్నట్టు జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు. ఇదే విషయంపై ఆయన తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ పోస్ట్ చేసారు. 
 
ఈ రోజు మనం అనుభవిస్తున్న స్వేచ్ఛ తేలికగా తీసుకోవలసిన బహుమతి కాదని, అది మన జాతీయ ఐక్యత, ప్రాదేశిక సమగ్రత మరియు సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడాల్సిన ఒక పవిత్ర బాధ్యత అని వారి జీవితాలు మనకు శాశ్వత స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయన్నారు. 
 
స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుండి గడిచిన దశాబ్దాలలో, భారతదేశం నిశ్శబ్దమైన సంకల్పంతో, అద్భుతమైన ఆశయాలతో ఎదిగింది. ప్రపంచ అంతరిక్ష శక్తిగా ఆవిర్భవించడం, చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతానికి సమీపంలో చారిత్రాత్మక ల్యాండింగ్ సాధించడం నుండి, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడం, యూపీఐ ద్వారా పరివర్తనాత్మక డిజిటల్ ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలను సృష్టించడం, మన రక్షణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవడం, ప్రపంచ వేదికపై ఒక ప్రధాన ఆర్థిక శక్తిగా స్థిరపడటం వరకు - ఈ విజయాలు భారత ప్రజల ప్రతిభకు, దృఢత్వానికి అకుంఠిత స్ఫూర్తికి సజీవ నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. 
 
విభజనతో దెబ్బతిన్న దేశాన్ని వారసత్వంగా పొంది, ఐక్యత, పునర్నిర్మాణం, ప్రగతి అనే ఉన్నత మార్గాన్ని ఎంచుకున్న ఆ మహనీయ రాజనీతిజ్ఞులకు, జాతినిర్మాతలకు నేను ప్రగాఢ గౌరవంతో నమస్కరిస్తున్నానని, వారి దార్శనికత మరియు ధైర్యసాహసాలతో, ఈనాడు మనం గర్వంగా నివసిస్తున్న భారత్‌కు వారు పునాదులు వేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
మన స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు మరియు దార్శనిక నాయకుల నుండి మనం శాశ్వతమైన స్ఫూర్తిని పొంది, వారి స్ఫూర్తిని దేశ నిర్మాణ కార్యంలో ముందుకు తీసుకువెళ్దాం. మన యువత స్పష్టమైన లక్ష్యంతో, నైతిక ధైర్యంతో నాయకత్వం వహించాలి. మనం రాజకీయ విభజనలకు, సామాజిక విభేదాలకు అతీతంగా ఎదగాలి. మరియు ప్రతి పల్లె, పట్టణం, నగరంలోని ప్రతి పౌరుడు, రాబోయే తరాల కోసం బలమైన, సుసంపన్నమైన, స్వయం సమృద్ధిగల మరియు నిజమైన వికసిత భారత్‌ను నిర్మించడానికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేయాలి.
 
#స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం #80వస్వాతంత్ర్యదినోత్సవం
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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