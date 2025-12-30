మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025
సెల్వి
మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025 (11:54 IST)

స్నేహితులతో క్రికెట్ ఆడాడు.. తర్వాత ఏమైందో కానీ పొలంలో ఉరేసుకున్నాడు..

అనంతపురం జిల్లాలోని కంబదూరు మండలం, గూల్యం గ్రామానికి చెందిన చరణ్ అనే 19 ఏళ్ల ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి సోమవారం ఉదయం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అనంతపురంలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం బీటెక్ చదువుతున్న చరణ్, తన గ్రామంలోని ఒక వ్యవసాయ పొలంలో చెట్టుకు ఉరి వేసుకుని కనిపించాడు. 
 
అతను ఇటీవల గ్రామ పండుగలో పాల్గొని స్నేహితులతో క్రికెట్ కూడా ఆడాడని గ్రామస్తులు తెలిపారు. సోమవారం ఉదయం, స్థానికులు పొలంలోని ఒక చెట్టుకు అతని మృతదేహం వేలాడుతూ ఉండటాన్ని గమనించి, కుటుంబ సభ్యులకు  పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
 
కంబదూరు పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం పరీక్ష నిమిత్తం తరలించారు. తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి, తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

Akhanda 2 Tickets reduced: తెలంగాణలో అఖండ 2 టికెట్ ధరలు తగ్గించబడ్డాయి

Akhanda 2 Tickets reduced: తెలంగాణలో అఖండ 2 టికెట్ ధరలు తగ్గించబడ్డాయిఅఖండ 2 చిత్రం విడుదలకు బుకింగ్‌లలో టికెట్క రేట్ల పెంపు పై ప్రభుత్వాలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాయి. కానీ సినిమా ఆలస్యం కావడంతో అంతా తారుమారు అయింది. డిసెంబర్ 12 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో అడ్వాన్స్ టికెట్ సేల్స్ ఆల్ టైమ్ హై స్థాయిలో సాగుతున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ బుకింగ్స్ వేగంగా పెరుగుతుండటం, టికెటింగ్ పోర్టల్‌లో టాప్ ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నందున అఖండ 2 మ్యాసీవ్ ఓపెనింగ్‌ దిశగా వెళుతోంది. ఇదంతా గతం.

Siddhu Jonnalagadda: సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హ్యాట్రిక్ చిత్రం ప్రకటన

Siddhu Jonnalagadda: సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హ్యాట్రిక్ చిత్రం ప్రకటనప్రత్యేకమైన కథా ఎంపికలు చేసుకుంటున్న స్టార్ బాయ్ సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, తన ఆరో చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా విడుదలైన అద్భుతమైన పోస్టర్‌ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పై 40వ చిత్రంగా సిద్దు కలయికలో మూడో సినిమా కావడం విశేషం. గతంలో డీజే ల్లు, టిల్లు స్క్వేర్ తర్వాత హ్యాట్రిక్ కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు.

టెలివిజన్ సీరియల్ నటి నందిని ఆత్మహత్య.. చున్నీతో కిటికీకి ఉరేసుకుని..?

టెలివిజన్ సీరియల్ నటి నందిని ఆత్మహత్య.. చున్నీతో కిటికీకి ఉరేసుకుని..?బెంగళూరు నగరంలోని కెంగేరిలో ఉన్న తన పేయింగ్ గెస్ట్ వసతి గృహంలో సోమవారం టెలివిజన్ సీరియల్ నటి సి.ఎం. నందిని (26) మృతదేహమై కనిపించింది. పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, ఆ నటి ఒక దుపట్టాతో కిటికీ ఫ్రేమ్‌కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. విజయనగర జిల్లాలోని కొట్టూరుకు చెందిన నందిని 2019లో బెంగళూరుకు మారింది. నటనలో తన కెరీర్‌ను కొనసాగించడానికి ఆమె ఇంజనీరింగ్ కోర్సును మధ్యలోనే ఆపేసింది

Madhavilatha: సాయిబాబా దేవుడు కాదు... సినీనటి మాధవీలతపై కేసు నమోదు

Madhavilatha: సాయిబాబా దేవుడు కాదు... సినీనటి మాధవీలతపై కేసు నమోదునటి మాధవీలతపై కేసు నమోదైంది. మంగళవారం ఉదయం 10 గంటలకు విచారణకు హాజరు కావాలని సరూర్‌నగర్ పోలీసులు ఆమెను ఆదేశించారు. సోషల్ మీడియాలో సాయిబాబాపై పుకార్లు వ్యాప్తి చేశారనే ఆరోపణలపై ఆమెతో పాటు మరికొందరిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. సాయిబాబా దేవుడు కాదని మాధవీలత చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఈ కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని వారు పేర్కొన్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో ఈ వాదనకు మద్దతు పలికిన పలువురు ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌లు, యూట్యూబర్‌లపై కూడా కేసులు నమోదు చేశారు.

షిర్డీ సాయిబాబాపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. నటి మాధవీలతపై కేసు

షిర్డీ సాయిబాబాపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. నటి మాధవీలతపై కేసుకోట్లాది మంది ఆరాధ్యదైవంగా ఉన్న షిర్డీ సాయిబాబాపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసినందుకుగాను సినీ నటి మాధవీలతపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీశారంటూ హైదరాబాద్ సరూర్ నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో మాధవీలతతో పాటు మరికొందరు యూట్యూబర్లపై కూడా పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.
