స్నేహితులతో క్రికెట్ ఆడాడు.. తర్వాత ఏమైందో కానీ పొలంలో ఉరేసుకున్నాడు..
అనంతపురం జిల్లాలోని కంబదూరు మండలం, గూల్యం గ్రామానికి చెందిన చరణ్ అనే 19 ఏళ్ల ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి సోమవారం ఉదయం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అనంతపురంలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం బీటెక్ చదువుతున్న చరణ్, తన గ్రామంలోని ఒక వ్యవసాయ పొలంలో చెట్టుకు ఉరి వేసుకుని కనిపించాడు.
అతను ఇటీవల గ్రామ పండుగలో పాల్గొని స్నేహితులతో క్రికెట్ కూడా ఆడాడని గ్రామస్తులు తెలిపారు. సోమవారం ఉదయం, స్థానికులు పొలంలోని ఒక చెట్టుకు అతని మృతదేహం వేలాడుతూ ఉండటాన్ని గమనించి, కుటుంబ సభ్యులకు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
కంబదూరు పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం పరీక్ష నిమిత్తం తరలించారు. తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి, తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.