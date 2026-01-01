పెన్నును మింగుతానంటూ ఫ్రెండ్స్తో పందెం, మింగేసాడు
ఒక్కోసారి స్నేహితులతో వేసే పందేలు ప్రాణాల మీదికి వస్తుంటాయి. అటువంటి ఘటన గుంటూరులో జరిగింది. మూడేళ్ల క్రితం 13 ఏళ్ల రవి మురళీకృష్ణ అనే యువకుడు తన స్నేహితులతో పెన్ను మింగుతానంటూ పందెం కాసాడు. ఏదో సరదాగా అన్నమాట కోసం పెన్నును గొంతులో వేసుకున్నాడు. అది కాస్తా కడుపులోకి వెళ్లిపోయింది. ఐతే విషయాన్ని పెద్దలకు చెబితే ఏం చేస్తారోనని దాచాడు. కానీ ఏడాది నుంచి అతడు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో విలవిలలాడసాగాడు. దీనితో బాలుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షించి చూడగా అతడి కడుపులో పెన్ను వున్నట్లు గుర్తించారు. దీనితో అతడికి శస్త్రచికిత్స చేయకుండా ఎండోస్కోపీ ద్వారానే పెన్నును బైటకు తీశారు వైద్యులు. ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించిన గుంటూరు జనరల్ ఆసుపత్రి వైద్యులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసారు బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులు.
యువతిని ప్రేమించి పెళ్లాడాడని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారు
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడని యువకుడిని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారు యువతి తరపు బంధువులు. ఈ ఘటన ఏలూరు జిల్లాలోని ముసునూరులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సాయిచంద్, సాయిదుర్గ అనే ఇద్దరు యువతీయువకులు గత ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఐతే వీరి ప్రేమను ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించలేదు. దీనితో వీరిరువురూ రెండు రోజుల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు.
విషయం తెలుసుకున్న యువతి తరపు బంధువులు యువకుడిని పట్టుకుని స్తంభానికి కట్టేసి తీవ్రంగా కొట్టారు. యువకుడి తరపు కుటుంబ సభ్యులు యువతి తరపు కుటుంబ సభ్యులపై కేసు పెట్టడంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.