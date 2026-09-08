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  4. A corrupt official caught red-handed in Anakapalli; Just show your face once, we will take a photo and a video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (19:51 IST)

అనకాపల్లిలో పట్టుబడిన లంచావతారం, ఒక్కసారి మీ ముఖాన్ని చూపిస్తే ఫోటో తీసుకుంటాం, వీడియో

corrupt official caught red-handed in Anakapalli
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (19:55 IST)
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రెవిన్యూ వ్యవస్థ అంటేనే లంచాలమయం అనే పేరు ఎప్పటి నుంచో వున్నది. దాన్ని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఎక్కడో ఒకచోట అధికారులు లంచావతారాలుగా మారుతూనే వున్నారు. తాజాగా అనకాపల్లి జిల్లాలో ఓ రైతు తన భూమికి 1బి జారీ చేయాలంటూ తహశీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్లాడు.
 
ఐతే భూమి వారాడ గ్రామ పరిధిలోని కావడంతో అక్కడి వీఆర్వో గిడుతూరి సూర్యనారాయణ తనకు రూ. 20 వేలు లంచం ఇస్తేనే పని జరుగుతుందని అన్నాడు. దీనితో రైతు ఏసిబి అధికారులను ఆశ్రయించాడు. ఈ క్రమంలో రైతు నుంచి రూ. 20 వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా కెకోటపాడు తహశీల్దార్ కార్యాలయంలో వీఆర్వోను ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. ఏసీబీకి దొరికిపోవడంతో ముఖాన్ని చేతులతో అడ్డుపెట్టుకున్నారు సూర్యనారాయణ. తమ అధికారులకు పూర్తి ఫోటోను పంపాలని, ముఖానికి చేతులు అడ్డు తీయాలంటూ ఏసీబీ అధికారులు చెప్పడంతో ఆయన అక్కడ నుంచి లేచి వెళ్లిపోయారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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