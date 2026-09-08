అనకాపల్లిలో పట్టుబడిన లంచావతారం, ఒక్కసారి మీ ముఖాన్ని చూపిస్తే ఫోటో తీసుకుంటాం, వీడియో
రెవిన్యూ వ్యవస్థ అంటేనే లంచాలమయం అనే పేరు ఎప్పటి నుంచో వున్నది. దాన్ని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఎక్కడో ఒకచోట అధికారులు లంచావతారాలుగా మారుతూనే వున్నారు. తాజాగా అనకాపల్లి జిల్లాలో ఓ రైతు తన భూమికి 1బి జారీ చేయాలంటూ తహశీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్లాడు.
ఐతే భూమి వారాడ గ్రామ పరిధిలోని కావడంతో అక్కడి వీఆర్వో గిడుతూరి సూర్యనారాయణ తనకు రూ. 20 వేలు లంచం ఇస్తేనే పని జరుగుతుందని అన్నాడు. దీనితో రైతు ఏసిబి అధికారులను ఆశ్రయించాడు. ఈ క్రమంలో రైతు నుంచి రూ. 20 వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా కెకోటపాడు తహశీల్దార్ కార్యాలయంలో వీఆర్వోను ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ఏసీబీకి దొరికిపోవడంతో ముఖాన్ని చేతులతో అడ్డుపెట్టుకున్నారు సూర్యనారాయణ. తమ అధికారులకు పూర్తి ఫోటోను పంపాలని, ముఖానికి చేతులు అడ్డు తీయాలంటూ ఏసీబీ అధికారులు చెప్పడంతో ఆయన అక్కడ నుంచి లేచి వెళ్లిపోయారు.
అనకాపల్లి జిల్లా:— Vizag News Man (@VizagNewsman) September 8, 2026
ముఖ్యమంత్రి పదే పదే చెబుతున్నా
రెవెన్యూ వ్యవస్థలో తగ్గని అవినీతి
5 సెంట్లు భూమి కోసం 1బి జారీ చేయడానికి లంచం రూ. 20 వేలు లంచం
కె కోటపాడు తహాశీల్థార్ కార్యలయంలో లో ఎసిబి సోదాలు
ఒక రైతుకు ఐదు సెంట్ల భూమికి 1బీ జారీకి
వారాడ గ్రామ వీఆర్వో గిడుతూరి సూర్యనారాయణ… pic.twitter.com/Jvr85rPqK7