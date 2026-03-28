ఒక్క బిస్కెట్ ప్యాకెట్ వేసినందుకు భక్తులతో కొండగట్టుకి 130 కి.మీ నడిచిన శునకం, వీడియో
కుక్క విశ్వాసం గురించి మనం వింటూనే వుంటాము. ఒక్కసారి దానికి ఒక చిన్న బిస్కెట్ ముక్క వేస్తే చాలు అది తన జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన గుడిహత్నూరుకి చెందిన హనుమాన్ భక్తులు తమ గ్రామం నుంచి పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో వారు కొంతదూరం వచ్చాక దారిమధ్యలో ఓ కుక్క కనబడింది.
వారు భోజనం చేస్తూ ఆ శునకానికి కూడా రూ. 5 బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొని వేశారు. ఆ బిస్కెట్లు తిన్న శునకం ఇక అక్కడ్నుంచి వారినే అనుసరించింది. సుమారు 50 కిలోమీటర్లు నడక తర్వాత కాళ్ల నొప్పితో కుక్క బాధపడింది. దానితో ఆ శునకానికి సాక్సులు వేసారు భక్తులు. అలా సాక్సులతో ఆ శునకం భక్తులతో పాటు కొండగట్టుకు చేరుకున్నది. అంతా ఆ స్వామివారి దయేనంటూ చెప్పారు భక్తులు. దారి పొడవునా తమను ఆ శునకం ఓ సెక్యూరిటీ గార్డులా కాపలా కాచిందని వారు అన్నారు.