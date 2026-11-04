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  4. A Gift to His Father: Nara Lokesh’s Hard Work Behind NDA’s Municipal Victory
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (10:32 IST)

మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు.. తండ్రికి అలా గిఫ్ట్ ఇచ్చిన నారా లోకేష్

Nara Lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (10:32 IST)
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Nara Lokesh
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడికి, మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి. సీట్ల పంపకాల చర్చలు, అభ్యర్థుల ఎంపిక నుండి ఎన్నికల ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణ, పోలింగ్ వరకు మొత్తం ప్రక్రియలో ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
 
కూటమికి చంద్రబాబు నాయకత్వం వహించగా, సంస్థాగత బాధ్యతలను లోకేష్ చూసుకున్నారు. ఎన్నికలకు ముందు రోజుల్లో ఆయన బహిరంగంగా పెద్దగా కనిపించలేదు. కానీ, కూటమి ఏర్పాట్లను చక్కదిద్దడంలో, అభ్యర్థులను ఖరారు చేయడంలో మరియు పార్టీని ఎన్నికలకు సిద్ధం చేయడంలో ఆయన నిమగ్నమై ఉన్నారు.
 
మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీలను ఏకం చేయడం అంత సులభమైన పని కాదు. ప్రతి పార్టీకి సొంత నాయకులు, స్థానిక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. సీట్ల పంపకాల చర్చల్లో లోకేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు. కూటమిని పటిష్టంగా ఉంచడం, స్థానిక విభేదాలు ఎన్నికల ఫలితాలపై ప్రభావం చూపకుండా చూడటం ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 
 
అభ్యర్థుల ఎంపికపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. కేవలం రాజకీయ కుటుంబాలు, సీనియర్ నాయకులపైనే ఆధారపడకుండా, యువతకు, విద్యావంతులైన నిపుణులకు, మహిళలకు టీడీపీ అవకాశం కల్పించింది. మేయర్, మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ అభ్యర్థుల మొదటి జాబితాలో 19 మంది మహిళలు ఉన్నారు. 
 
మొత్తం అభ్యర్థులలో 22 మంది బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన వారు. 16 మంది అభ్యర్థులు 45 ఏళ్ల లోపు వయస్సు గలవారు. రెండో జాబితాలోనూ ఇదే విధానాన్ని కొనసాగించారు. ప్రకటించిన 22 మంది అభ్యర్థులలో 18 మంది మహిళలే. 
 
స్థానిక ఎన్నికల విషయంలో పార్టీ అనుసరించిన ఈ విధానం ఒక ముఖ్యమైన మార్పుగా నిలిచింది. యువతకు, కొత్త ముఖాలకు అవకాశం కల్పించడం ద్వారా, పట్టణ రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త తరానికి టీడీపీ వేదిక కల్పించింది.
 
సీట్ల పంపకాలు, అభ్యర్థుల ఎంపికతోనే సవాళ్లు ముగియలేదు. వార్డుల కేటాయింపు విషయంలో విభేదాలు రావడం, కొందరు స్థానిక నాయకుల్లో అసంతృప్తి కలగడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. వీటిని పెద్ద సమస్యలుగా మారకుండా నిరోధించడానికి నిరంతర సమన్వయం అవసరమైంది. ఎన్నికల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించడంలో లోకేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు. బూత్ స్థాయి ఏర్పాట్లు, స్థానిక పరిస్థితులపై ఫీడ్‌బ్యాక్, అభ్యర్థుల మధ్య సమన్వయం, కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య కమ్యూనికేషన్ వంటి అంశాలన్నీ ఈ ప్రక్రియలో భాగమయ్యాయి.
 
ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌కు ముందు సుమారు పది రోజుల పాటు ఆయన బహిరంగ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండటం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అయితే, ఆ సమయాన్ని ఆయన పార్టీ యంత్రాంగాన్ని ఎన్నికలకు సిద్ధం చేయడంలోనే గడిపినట్లు సమాచారం. బహిరంగంగా కనిపించడం కంటే క్షేత్రస్థాయిలో పనులను సరిగ్గా చేయడంపైనే దృష్టి పెట్టారు. అభ్యర్థులను ఖరారు చేయడం నుండి స్థానిక సమన్వయాన్ని నిర్వహించడం వరకు, ఎన్నికలకు ప్రతి దశలోనూ శ్రద్ధ అవసరమైంది.
 
నవంబర్ 3న వెలువడిన ఫలితాలు ఎన్డీఏ పనితీరు స్థాయిని చూపించాయి. ఓట్ల లెక్కింపు రోజు గణాంకాల ప్రకారం, 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో 10 స్థానాల్లో టీడీపీ విజయం సాధించింది. జనసేన రెండు, వైఎస్సార్‌సీపీ ఒక స్థానాన్ని గెలుచుకున్నాయి. మున్సిపాలిటీలలో కూడా ఈ కూటమి బలంగా రాణించింది. 
 
కుప్పంలోని 32 వార్డులన్నింటినీ టీడీపీ గెలుచుకుంది. మాచర్లలోని 36 వార్డులన్నింటినీ ఎన్డీఏ కైవసం చేసుకోగా, యమ్మిగనూరులోని 44 వార్డులకు గాను 38 వార్డులను గెలుచుకుంది. పులివెందుల ఫలితం మరో ముఖ్యమైనది. ఇక్కడ 40 వార్డులకు గాను 37 వార్డులను ఎన్డీఏ గెలుచుకోగా, టీడీపీ 34 వార్డులను కైవసం చేసుకుంది. 
 
పులివెందుల నియోజకవర్గానికి వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నందున ఈ ఫలితం ప్రత్యేకంగా దృష్టిని ఆకర్షించింది. వివిధ ప్రాంతాలలో వచ్చిన ఈ ఫలితాలు కూటమి పనితీరును, దాని భాగస్వాముల మధ్య సమన్వయ ప్రాముఖ్యతను ప్రతిబింబించాయి.
 
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సమగ్ర నాయకత్వం వహించగా, మంత్రులు, జిల్లా నాయకులు, జనసేన, బీజేపీ మరియు వేలాది మంది పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రచారానికి తమ వంతు సహకారం అందించారు. అయితే, సంస్థాగత పరంగా లోకేష్ చేసిన కృషి ప్రత్యేక ప్రస్తావనకు అర్హమైనది. సీట్ల పంపకం, అభ్యర్థుల ఎంపిక దశ నుంచి నామినేషన్ల ప్రక్రియ, పోలింగ్ ఏర్పాట్ల వరకు ఆయన పాలుపంచుకున్నారు.
 
టీడీపీలో లోకేష్ క్రమంగా పెద్ద బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికలు ఆయనకు తన సంస్థాగత సామర్థ్యాలను పెద్ద ఎత్తున ప్రదర్శించేందుకు అవకాశం కల్పించాయి. 
 
దశాబ్దాలుగా టీడీపీని నిర్మించిన చంద్రబాబు నాయుడుకు, తన కుమారుడు ఇంతటి ముఖ్యమైన ఎన్నికల ప్రక్రియను నిర్వహించి, కూటమి విజయానికి దోహదపడటం చూడటం నిస్సందేహంగా గర్వకారణం.
 
ఈ మున్సిపల్ విజయం సమిష్టి విజయం అయినప్పటికీ, దీని ఘనతలో నారా లోకేష్ వాటా కూడా ఉంది. కూటమి భాగస్వాములను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడం నుంచి అభ్యర్థుల ఎంపిక, ఎన్నికల ప్రక్రియ నిర్వహణ వరకు ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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