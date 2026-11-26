శ్రీవారికి అజ్ఞాత భక్తుడు సమర్పించే 121 కేజీల బంగారు ఆభరణాలు ఇవే...
ఓ వ్యాపారవేత్త, అజ్ఞాత భక్తుడు కలియుగదైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామికి సుమారు రూ160 కోట్ల విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలను సమర్పించనున్నారు. మొత్తం 121 కేజీలతో తయారు చేసిన ఈ బంగారు ఆభరణాలను గురువారం తితిదే అధికారులకు ఆయన అందజేస్తారు. వీటిని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో స్వామి వారికి కానుకగా అందజేయనున్నారు. ఈ ఆభరణాలను 9 సెట్లుగా, మొత్తం 45 ప్రత్యేక రకాల ఆభరణాలుగా రూపొందించారు.
స్వామి వారిని అలంకరించేందుకు వీలుగా ఈ బంగారాన్ని ప్రత్యేకమైన ఆభరణాలుగా తీర్చిదిద్దారు. వీటిలో కిరీటం, పాదరక్షలు, సాలగ్రామ హారాలు సహా మొత్తం 45 రకాల ఆభరణాలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ 9 ప్రత్యేక సెట్లుగా అమర్చి, స్వామి వారి పూజ కోసం సిద్ధం చేశారు.
ఈ బంగారు ఆభరణాలన్నింటినీ పెద్ద పెట్టెల్లో భద్రపరిచి, ట్రక్కు ద్వారా తిరుమల ఆలయానికి తరలించారు. స్వామి వారికి సమర్పిస్తున్న ఈ భారీ స్వర్ణ కానుక పట్ల భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. నిర్ణీత శుభ ముహూర్తాన, ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో ఆలయ అధికారులు ఈ ఆభరణాలను శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారికి సమర్పిస్తారు.