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  4. A kachidi fish worth ₹2 lakh was caught in a Palakollu fisherman-s net, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (15:55 IST)

పాలకొల్లు మత్య్సకారుడి వలలో రూ 2 లక్షల చేప, వీడియో

Kachidi fish price 2 lakh rupees
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (15:50 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (15:55 IST)
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Kachidi fish price 2 lakh rupees
ఒక్క చేప రూ. 2 లక్షలు వుంటుందా? అంత ధర పలుకుతుందా? అంటే అవును అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఆ అరుదైన చేప ఒకటి మత్య్సకారుడి వలలో పడింది. దీనిపేరు కచిడి చేప.
 
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది పల్లెపాలెం మినీ ఫిషింగ్ హార్బరులో 25 కిలోల బరువు వున్న కచిడి చేప చిక్కింది. ఈ చేపను ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల దీనికి అంతర్జాతీయంగా మంచి డిమాండ్ వున్నది. ఈ చేప వలలో పడింది అనగానే పాలకొల్లుకి చెందిన ఓ వ్యాపారి వేలంపాటలో రూ. 2 లక్షలకు దక్కించుకున్నాడు.
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ఐవీఆర్

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