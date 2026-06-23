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పాలకొల్లు మత్య్సకారుడి వలలో రూ 2 లక్షల చేప, వీడియో
ఒక్క చేప రూ. 2 లక్షలు వుంటుందా? అంత ధర పలుకుతుందా? అంటే అవును అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఆ అరుదైన చేప ఒకటి మత్య్సకారుడి వలలో పడింది. దీనిపేరు కచిడి చేప.
Kachidi fish price 2 lakh rupees
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది పల్లెపాలెం మినీ ఫిషింగ్ హార్బరులో 25 కిలోల బరువు వున్న కచిడి చేప చిక్కింది. ఈ చేపను ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల దీనికి అంతర్జాతీయంగా మంచి డిమాండ్ వున్నది. ఈ చేప వలలో పడింది అనగానే పాలకొల్లుకి చెందిన ఓ వ్యాపారి వేలంపాటలో రూ. 2 లక్షలకు దక్కించుకున్నాడు.
ఈ చేప ధర రూ.2 లక్షలు!— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) June 23, 2026
AP: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది పల్లిపాలెం మినీ ఫిషింగ్ హార్బర్లో 25 కిలోల బరువున్న అరుదైన 'కచిడి' చేప మత్స్యకారుల వలకు చిక్కింది. ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగపడే ఈ చేపకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. వేలంలో పాలకొల్లుకు చెందిన వ్యాపారి దీనిని రూ.2… pic.twitter.com/rZ0qo39DIx
నారా రోహిత్, సిరి దంపతులకు మగబిడ్డ పుట్టాడోచ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన, కీలకమైన కుటుంబాలలో నారా కుటుంబం ఒకటి. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కుటుంబానికి చెందినవారే. తాజాగా, నారా రోహిత్, ఆయన భార్య సిరిల ద్వారా ఈ కుటుంబంలోకి మరో కొత్త వారసుడు వచ్చారు. ఈ దంపతులకు మంగళవారం ఉదయం మగబిడ్డ జన్మించాడు. రోహిత్ దంపతులకు మగబిడ్డ కలగడంతో కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎంతో సంతోషంలో మునిగిపోయారు. రోహిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు మేనల్లుడు (సోదరుడు రామమూర్తి నాయుడు కుమారుడు) అన్న విషయం తెలిసిందే.
Samantha: సమంత, రాజ్ దంపతులకు సారె పెట్టిన చిరంజీవి, సురేఖ దంపతులు
సమంత నటించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం గురించి చిరంజీవి అభినందనలు తెలిపారు. చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. ఉమ్మడి కుటుంబ నేపథ్యంలో యాక్షన్, భావోద్వేగాలను అందంగా మేళవిస్తూ వినోదాత్మకంగా దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తనదైన శైలిలో తెరకెక్కించారని ఆయన సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు. జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ఆహ్వానిస్తున్న సమంత & రాజ్ దంపతులకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
సంగీతతో సర్దుకుపోనున్న విజయ్: అందుకే త్రిష దూరం అవుతుందా?
తమిళనాడు సీఎం దళపతి విజయ్కి త్రిష దూరం అవుతుందా అంటే అవుననే సంకేతాలు వస్తున్నాయి. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ స్టార్ నటుడు దళపతి విజయ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఇటీవల ఘనంగా జరిగాయి. ఆయన 52వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల నుండి, కోట్లాది మంది అభిమానుల నుండి శుభాకాంక్షలు వెల్లువలా వచ్చాయి. అయితే, గత కొంతకాలంగా విజయ్తో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారంటూ వార్తల్లో నిలుస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ మాత్రం ఈసారి ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలపకపోవడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Sai durga Tej : పాతకాలపు రొటీన్ కథలను స్వస్తి చెప్పానంటున్న సాయి దుర్గా తేజ్
హీరో సాయి దుర్గా తేజ్, ఐశ్వర్య లక్ష్మి హీరోయిన్గా నటిస్తోన్న చిత్రం సంబరాల ఏటిగట్టు. పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా గా రోహిత్ కేపీ దర్శకత్వంలో ‘హనుమాన్’ ఫేమ్ నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. 1980ల నాటి రాయలసీమ గ్రామీణ నేపథ్యంలో, అణచివేతకు గురయ్యే గిరిజనుల కోసం ఎదురుతిరిగే ‘బాలి’ అనే పవర్ఫుల్ గిరిజన నాయకుడి కథాంశంతో వస్తోంది.