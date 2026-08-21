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  4. A newly married young woman in Vizianagaram district tragically died by suicide, low marks in AP TET response sheet
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (09:10 IST)

పెళ్లి ముచ్చట తీరకముందే విషాదం - మార్కులు తక్కువ వచ్చాయని నవ వధువు సూసైడ్

suicide
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (09:10 IST)
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కోటి ఆశలతో అత్తారింట్లో అడుగుపెట్టిన ఓ నవ వధువు అర్థాంతరంగా తనవు చాలించింది. టెట్ రెస్పాన్స్ షీట్ ఫలితాల్లో మార్కులు తక్కువ రావడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన ఆ యువతి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. విజయనగరం జిల్లా కేంద్రంలోని అయ్యన్నపేటలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. 
 
స్థానికులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... విజయనగరం పట్టణం అయ్యన్నపేటకు చెందిన విసినిగిరి చంద్రశేఖర్‌ వీరఘట్టం పోలీసు స్టేషన్‌లో హెడ్‌కానిస్టేబుల్‌. ఈయన కుమార్తె తనూజ(24)కు దగ్గరి బంధువైన ప్రసన్నకుమార్‌కు ఇచ్చి ఈ ఏడాది జులై 2న వివాహం జరిపించారు. ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా జులై 15న కన్నవారి ఇంటికి వెళ్లిన ఆమె ఈ నెల 19న అత్తవారి గ్రామమైన చినరాజేరుకు తిరిగొచ్చింది. 
 
గురువారం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో మేడపైన గదిలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. బ్యాంకు పని నిమిత్తం అత్తమామలు పెదమానాపురం వెళ్లి తిరిగి ఇంటికొచ్చి చూడగా తనూజ చనిపోయి ఉండడంతో తండ్రి చంద్రశేఖర్‌కు తెలియజేశారు. కుమార్తె మృతదేహాన్ని చూసిన తల్లిదండ్రులు బోరున విలపించారు. 
 
తన కుమార్తెకు ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేవని, గురువారం వెలువడిన టెట్‌ రెస్పాన్స్‌ షీట్‌లో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని మనస్తాపానికి గురై చనిపోయిందని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తనూజ భర్త ప్రసన్నకుమార్‌ గరివిడిలోని ఓ ప్రైవేట్‌ కళాశాలలో అధ్యాపకుడిగా పని చేస్తున్నారు. 
 
గజపతినగరం సీఐ సన్యాసినాయుడు, తహసీల్దార్‌ హరికిరణ్‌ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. పెదమానాపురం ఎస్సై కళాధర్‌ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గజపతినగరం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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