రైలు నుంచి జారిపడ్డ నవదంపతులు మృతి కేసులో ట్విస్ట్, రైల్లో ఇద్దరూ గొడవ వీడియో వైరల్
ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన నూతన వధూవరులు శుక్రవారం వాంగపల్లి, ఆలేరు రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య మచిలీపట్నం ఎక్స్ప్రెస్ నుండి ప్రమాదవశాత్తు రైలు పట్టాలపై పడి మరణించిన నవదంపతులు సింహాచలం, అతని భార్య భవాని కేసులో ట్విస్ట్ బైటకు వచ్చింది. వారు రైలు నుంచి జారిపడక ముందు రైలు సీట్లో కూర్చుని పరస్పరం గొడవ పడినట్లు ఓ వీడియో బైటకు వచ్చింది. ఈ వీడియోలో భర్త సింహాచలం, భార్య భవానిని గట్టిగా పట్టుకుంటుండగా వదిలించుకునేందుకు ఆమె పెనుగులాడుతోంది. ఈ పరిస్థితి చూస్తుంటే వారిమధ్య ఏదో పెద్ద గొడవ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. దీనితో ఇద్దరూ ఆగ్రహంతో రైల్లో నుంచి దూకేసారేమోనన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
కాగా ఈ దంపతులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా, రౌపల్లి గ్రామానికి చెందినవారు. వారికి రెండు నెలల క్రితమే వివాహం జరిగింది. హైదరాబాద్లోని ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే సింహాచలారం, జగద్గిరిగుట్టలోని గాంధీనగర్లో నివసిస్తున్నాడు. విజయవాడలో ఉన్న తమ బంధువులను కలవడానికి ఈ దంపతులు గురువారం రాత్రి సికింద్రాబాద్లో రైలు ఎక్కారు. వారు తలుపు దగ్గర నిలబడి ఉండగా, ప్రమాదవశాత్తు దాని నుండి జారిపడి వంగపల్లి సమీపంలో మరణించినట్లు భావిస్తున్నారు. కానీ విషయం ఇది కాదన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.