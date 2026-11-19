చనిపోయిందనుకున్న మహిళ - దహనవాటికలో కేకలు (వీడియో)
ఓ మహిళ మృతి చెందిందని భావించిన కుటుంబ సభ్యులు అంత్యక్రియల కోసం ఆమెను విద్యుత్ దహనవాటికకు తరలించారు. దవన మెషిన్లోకి పంపిన కొద్దిసేపటికే లోపలి నుంచి అరుపులు, కేకలు వినిపించాయి. దీంతో అక్కడకున్న కాటికాపరులతో పాటు మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు కూడా షాక్కు గురయ్యారు. ఆ వెంటనే దహనాటికి తలుపులు తెరిచినప్పటికీ ఆ మహిళ మృతదేహం అప్పటికే కాలిపోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అయితే, ఇది ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు. కానీ, వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.