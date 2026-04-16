ఆస్తులు ఎలా కొన్నారు... అంత డబ్బు మీకెక్కకిది : ఆస్తులు గుట్టు విప్పని శాంతి...
ఏపీ దేవాదాయ శాఖ సహాయ కమిషనర్ శాంతి తన ఆస్తుల గుట్టు విప్పేందుకు ఏమాత్రం ఇష్టపడటం లేదు. పైగా, ఏసీబీ అధికారుల విచారణకు కూడా ఆమె ఏమాత్రం సహకరించడం లేదు. అధికారులు అడిగే అనేక్ ప్రశ్నలకు ఆమె మౌనంగానే ఉంటున్నారు. అనేకమైన కీలక ప్రశ్నలకు ఆమె స్పష్టంగా, సూటిగా సమాధానం చెప్పకుండా దాటవేసే ధోరణిని ప్రదర్శించారు.
కాగా, గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో ఆ పార్టీ పెద్దల అండతో భారీగా అక్రమాస్తులు కూడబెట్టుకున్న శాంతిపై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల పోగు చేసుకున్నందుకుగాను అవినీతి కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో ఏసీబీ అధికారులు ఆమెను ప్రస్తుతం అరెస్టు చేసి, కోర్టు ఆదేశాల మేరకు కస్టడీకి తీసుకున్నారు.
విజయవాడ కారాగారం నుంచి తీసుకొచ్చి వైద్యపరీక్షలు చేయించి, గొల్లపూడిలోని ఏసీబీ కార్యాలయానికి తరలించారు. ఆస్తులు ఎలా కొన్నారు, అంత డబ్బు మీకెక్కడిది, బంగారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. వీటికి శాంతి సూటిగా సమాధానాలు చెప్పలేదని సమాచారం. శాంతి పేరున గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని కుంచనపల్లిలో ఉన్న విల్లా, విశాఖపట్నం శివారు ఎండాడలోని ఫ్లాట్ గురించి అధికారులు ప్రశ్నించారు. వీటిని కొనేటప్పుడు ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇచ్చానని ఆమె చెప్పారు.
విల్లా కోసం రూ.50 లక్షలు, ఎండాడలోని ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ను కొనేందుకు రూ.30 లక్షలు రుణం తీసుకున్నానని చెప్పారు. మిగిలిన సొమ్ము ఎలా సమకూర్చుకున్నారని ప్రశ్నించగా సమాధానం దాటవేశారు. సోదాల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారు ఆభరణాల గురించి ఏసీబీ అధికారులు అడిగారు. కొన్ని తన కష్టార్జితంతో కొన్నానని, మరికొన్ని చిన్నప్పటివని, మిగిలినవి బంధువులు ఇచ్చారంటూ ఆమె దాటవేత ధోరణిలో సమాధానాలిచ్చారు.