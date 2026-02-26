తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం- ఒక భక్తుడి మృతి.. మరొకరికి గాయాలు
తిరుమల డౌన్ ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఘాట్ రోడ్డు 30వ మలుపు వద్ద మోటార్ సైకిల్ అదుపు తప్పి ప్రమాదం జరిగింది. ఈ సంఘటనలో ఒక భక్తుడు మృతి చెందగా, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
మృతుడిని తమిళనాడులోని అరక్కోణం తాలూకాలోని మిట్టపెట్టె గ్రామానికి చెందిన నటరాజన్గా గుర్తించారు. అలాగే ఈ ఘటనలో గాయపడిన మునిరత్నం అనే మరొక వ్యక్తి తిరుపతి స్విమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
ఇక నటరాజన్, మునిరత్నం శ్రీవారి దర్శనం కోసం బైక్పై తిరుమలకు వచ్చారు. దర్శనం అనంతరం తిరిగి వెళ్తుండగా బైకు అదుపు తప్పింది. అతి వేగంగా వెళ్తున్న బైక్ నేరుగా రోడ్డు పక్కన ఉన్న పిట్టగోడను ఢీకొట్టింది. దీంతో ఇద్దరు ఎగిరిపడ్డారు.
ఈ ఘటనలో తీవ్ర రక్తస్రావం జరగడంతో నటరాజన్ అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ప్రమాదానికి గల పూర్తి కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.