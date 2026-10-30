నా చెల్లి లక్ష్మీ అపర్ణను గెలిపించండి : నటుడు జగపతిబాబు (వీడియో)
సినీ నటుడు జగపతిబాబు గుంటూరు నగర ప్రజలకు ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు. గుంటూరు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో మేయర్ అభ్యర్థిగా తన చెల్లి కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ పోటీ చేస్తుందని, అమెకు ఓటు వేసి ఎన్నికల్లో గెలిపించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు జగపతిబాబు ఇన్స్టా వేదికగా ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.
'2024లో కూటమికి భారీ మెజారిటీతో విజయాన్ని అందించిన గుంటూరు ప్రజలు, ఇప్పుడు నా చెల్లి కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణను గుంటూరు మేయర్గా గెలిపించాలని కోరుతున్నాను. గుంటూరు నగర అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం, మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం కూటమి అభ్యర్థి లక్ష్మీ అపర్ణకు ప్రజలందరూ తమ అమూల్యమైన ఓటుతో మద్దతు తెలపాలని కోరుతున్నాను. గతంలో కూటమిపై నమ్మకంతో భారీ విజయాన్ని అందించిన ప్రజలు, అదే ఆదరణతో ఈసారి కూడా లక్ష్మీ అపర్ణను ఆశీర్వదించి గుంటూరు మేయర్గా గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు.
అంతేకాకుండా, ప్రజలు చాలా తెలివైన వారు. గత సాధారణ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించినట్టుగానే లక్ష్మీ అపర్ణను గెలిపించాలని కోరుతున్నాను. నా చెల్లికి మంచి మనసు ఉంది. సమర్థురాలు. తప్పకుండా గుంటూరుకు మంచి చేస్తుంది. ఈ ఎన్నికల్లో ఆమెతో పాటు కూటమి కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులందరినీ భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుతున్నాను అని నటుడు జగపతి బాబు విజ్ఞప్తి చేశారు.