ఈ కట్టె కాలేంత వరకు మీతోనే కళ్యాణ్ సర్ : నటుడు తనీష్ ఎమోషనల్ ట్వీట్
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ను సినీ నటుడు తనీష్ అల్లాడి మంగళగిరి పార్టీ ఆఫీసులో కలుసుకున్నారు. మర్యాదపూర్వకంగా ఈ భేటీ జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర జనసేనలో చురుకుగా పని చేస్తున్న తనీష్... జనసేన సాధక్ సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు మంగళగిరికి వచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే పార్టీ అధినేతతో ఆయన సమావేశమయ్యారు.
ఈ భేటీ అనంతరం తనీష్ ఓ ఎమోషనల్ ట్వీట్ చేశారు. 'ఆయన్ను చూడగానే కొన్ని క్షణాలు మాటలురాలేదు. ఈ భేటీ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. మనం కలిసి పనిచేద్దాం అని పవన్ గారు నాతో అ్న ఒక్క మాట చాలు. ఇంతకన్నా ఇక ఏం కావాలి. చాలు ఈ జన్మకి. కట్టే కాలేంత వరకు మీతోనే కళ్యాణ్ సర్ అని భావోద్వేగ పోస్ట్ పెట్టారు.
అలాగే, ఈ సందర్భంగా తనకు ప్రోత్సాహం అందిస్తున్న జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, సినీ నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరికి కూడా సతీష్ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం జనసేన పార్టీ తరపున నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే, పవన్ కళ్యాణ్తో దిగిన ఫోటోలను తనీష్ తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
కోలీవుడ్లో విషాదం.. నదిలో దూకి నిర్మాత ఆత్మహత్య... ఎఁదుకో తెలుసా?
కోలీవుడ్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ సీనియర్ నిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె.రాజన్ (85) ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. స్థానిక అడయారు నదిలో దూకి ఆయన బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక పోలీసులు అగ్నిమాపక సిబ్బంది సాయంతో మృతదేహాన్ని వెలికి తీసి స్థానిక రాయపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తమళ చిత్రపరిశ్రమలో తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడించే వ్యక్తిగా నిర్మాత కె.రాజన్కు పేరుంది.
Chiru158: తన 158వ సినిమా బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో ప్రారంభిస్తున్నానని ప్రకటించిన చిరంజీవి
ఈ ప్రకటనను చిరంజీవి స్వయంగా ఒక పవర్ఫుల్ జిమ్ వీడియో ద్వారా రివిల్ చేశారు. ఆ వీడియోలో ఆయన చూపించిన డెడికేషన్, ఇంటెన్స్ వర్కౌట్స్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కొత్త లుక్ కోసం ఆయన పడుతున్న కష్టం, ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం చేస్తున్న ట్రైనింగ్ ఈ సినిమాలో ఉండబోయే హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్కు హింట్ ఇస్తోంది
సినిమాపై అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖనా? సీఎం విజయ్పై విశాల్ ఫైర్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్పై కోలీవుడ్ హీరో విశాల్ మండిపడ్డారు. సినిమాపై ఏమాత్రం అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖన కేటాయించడాన్ని విశాల్ తప్పుబట్టారు. సీఎంగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే పాఠశాలలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, బస్టాండ్ల సమీపంలో మద్యం దుకాణాల మూసివేతకు ఆదేశాలు జారీ చేయగా, ఈ నిర్ణయాన్ని విశాల్ స్వాగతించారు. కానీ, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా రాజ్మోహన్ నియామకాన్ని తీవ్రంగా తప్పబట్టారు. ఇదే అంశంపై ఆయన ఓ ట్వీట్ చేశారు.
నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసు
ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.