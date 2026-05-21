కడపలో ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కొత్త శాఖ: రూ. 50 లక్షల వరకు స్పాట్లో మంజూరు
కడప: ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్కు చెందిన అగ్రగామి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థ ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఏబీహెచ్ఎఫ్ఎల్), దేశవ్యాప్తంగా తన నెట్వర్క్ను విస్తరించే వ్యూహంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడపలో కొత్త బ్రాంచ్ను ప్రారంభించింది. ఈ కొత్త బ్రాంచ్తో కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ మొత్తం బ్రాంచ్ల సంఖ్య 13కి చేరింది. వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో తన కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి, కస్టమర్లకు మరింత చేరువవడానికి ఈ విస్తరణ దోహదపడుతుంది.
పట్టణ విస్తరణ, మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో అందుబాటు ధరల్లో ఇళ్లకు(అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్) పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా కడపలో నివాస గృహాల రంగం స్థిరమైన వృద్ధిని సాధిస్తోంది. సొంతిల్లు కొనుగోలు చేయాలనే ప్రజల ఆకాంక్షలు పెరుగుతుండటంతో, సులభంగా లభించే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ పరిష్కారాలకు ఇక్కడ మంచి అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ డిమాండ్ నేపథ్యంలో, కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా సరళతరమైన హోమ్ లోన్ సేవలను అందించేందుకు కొత్త బ్రాంచ్ తోడ్పడనుంది.
ఏబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ జీతం పొందే ఉద్యోగులు, స్వయం ఉపాధి పొందే నిపుణులు(డాక్టర్లు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు వంటి వారు), ఇతర వ్యాపారస్తులు, కొత్తగా ఆదాయం ఆర్జిస్తున్న వర్గాల కోసం వారి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వివిధ రకాల గృహ రుణాలను అందిస్తోంది. ఇందులో అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్, ప్రైమ్ హౌసింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ ఫైనాన్స్(ఇంటి నిర్మాణానికి ఇచ్చే రుణాలు), ఆస్తిపై రుణాలు(లోన్ ఎగైనెస్ట్ ప్రాపర్టీ) వంటివి ఉన్నాయి. అత్యాధునిక డిజిటల్ వ్యవస్థ సహాయంతో కస్టమర్ల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తూ, వేగంగా లోన్ అప్రూవల్స్ ఇస్తూ, పూర్తి పారదర్శకతతో అత్యుత్తమ సేవలను ఈ సంస్థ అందిస్తోంది.
ఈ కొత్త బ్రాంచ్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా కస్టమర్ల కోసం ఏబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఒక ప్రత్యేక ఆఫర్ను ప్రకటించింది. 2026 మే 20 నుండి మే 31 వరకు ఎలాంటి లాగిన్ ఫీజు(జీరో లాగిన్ ఫీజ్) లేకుండా, రూ. 50 లక్షల వరకు అక్కడికక్కడే రుణాలు మంజూరు (స్పాట్ లోన్ శాంక్షన్) చేయనున్నారు. దీనివల్ల కస్టమర్లకు తక్కువ ఖర్చుతో, వేగంగా రుణాలు పొందే అవకాశం లభిస్తుంది.
మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యంత కీలకమైన మార్కెట్. ఇక్కడ గృహ రుణాలకు ఉన్న బలమైన డిమాండ్, ప్రజల ఆకాంక్షలను గుర్తిస్తూ, కస్టమర్లకు మరింత దగ్గరవ్వడానికి ప్రాంతీయంగా మా కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నాము. మా విస్తృతమైన బ్రాంచ్ నెట్వర్క్ను, పటిష్టమైన డిజిటల్ సాంకేతికతను జోడించడం ద్వారా కస్టమర్ల సొంతింటి కలను మరింత సులభంగా, వేగంగా, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాకారం చేయడమే మా లక్ష్యం అని ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఎండి- సీఈఓ శ్రీ పంకజ్ గాడ్గిల్ తెలిపారు.
కస్టమర్లకు హ్యాపీ హోమ్ లోన్ జర్నీ (ఆనందకరమైన గృహ రుణ ప్రయాణం) అందించాలనే లక్ష్యానికి కట్టుబడి, బాధ్యతాయుతమైన పద్ధతిలో రుణాలు ఇస్తూ, అందరికీ ఆర్థిక సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ధ్యేయంగా ఏబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ ముందుకు సాగుతోంది. ఈ కొత్త బ్రాంచ్ విస్తరణ కూడా సంస్థ యొక్క కస్టమర్-కేంద్రిత విధానానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
కన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్లో రిలాక్స్డ్గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.
మైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ ‘నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. ’దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.
వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి క్రేజీ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'వాల్తేర్ వీరయ్య' సంచలనాత్మక మాస్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ ద్వయం మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ - #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట్ కె నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ, తమిళ, హిందీ భాషల్లో పలు భారీ ప్రాజెక్టులను అందించిన తర్వాత, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వారి తొలి తెలుగు చిత్రం ఇది.