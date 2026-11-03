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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (19:35 IST)

ఆదోనీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన రెబల్ ఘన విజయం (Video)

swapna nayyakar
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (19:35 IST)
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కర్నూలు జిల్లా ఆదోనీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో పెద్ద ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ రేసులో జనసేన రెబల్ అభ్యర్థి స్వప్న మల్లప్ప నాయకర్ 2062 ఓట్ల మెజార్టీతో ఘన విజయం సాధించారు. ఈ స్థానం నుంచి టీడీపీ, వైకాపా అభ్యర్థులు కూడా పోటీ చేశారు. అయితే, స్వప్న నాయకర్ మాత్రం జనసేన పార్టీ తరపున రెబల్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఘన విజయం సాధించారు. ఆమె విజయాన్ని రిటర్నింగ్ అధికారి కూడా అధికారికంగా ప్రకటించారు. రెండు ప్రధాన పార్టీలైన టీడీపీ, వైకాపా అభ్యర్థులను వెనక్కి నెట్టి రెబల్ అభ్యర్థి విజయం సాధించడం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
 
మరోవైపు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో వాసిరెడ్డి మేఘన ఘన విజయం సాధించారు. ఆమె తన  సమీప ప్రత్యర్థిపై 540 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. ఏపీ మహిళా కమిషన్ మాజీ చైర్ పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ కుమార్తె మేఘన జనసేన పార్టీ తరపున బరిలోకి దిగి విజయం సాధించారు. దీంతో జనసేన, కూటమి శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఆమె గెలుపు పట్ల పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలు అభినందలు తెలుపుతున్నారు. 
 
కాగా, గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో వాసిరెడ్డి పద్మ ఎంతో క్రియాశీలకంగా ఉన్నారు. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, జనసేన చీఫ్ పవన్ కళ్యాణ్‌లపై పలుమార్లు నోరుపారేసుకున్నారు. అందుకు ప్రతిఫలంగా ఆమెకు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్‌గా నియమించారు. అయితే, 2024 ఎన్నికల్లో వైకాపా చిత్తుగా ఓడిపోవడంతో వాసిరెడ్డి పద్మ క్రియాశీలక రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. అదేసమయంలో ఆమె కుమార్తె మేఘన జనసేన పార్టీలో చేరి కౌన్సిలర్‌గా గెలుపొందడం స్థానిక రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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