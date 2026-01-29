శ్రీవారి లడ్డూలులో కల్తీ నెయ్యి నిజమేనంటూ సిట్ సంచలన విషయాలు
తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూల్లో స్వచ్ఛమైన నెయ్యిని 2019 నుంచి 2024 వరకూ వాడలేదని సిట్ సంచలన విషయాలను బైటపెట్టింది. తితిదేకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిన మాట వాస్తవమని తేల్చింది. తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో భగవాన్ పూర్ లోని భోలేబాబా ఆర్గానిక్ డెయిరీ మిల్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యిని సరఫరా చేసినట్లు సిట్ తెలియజేసింది. దీనితో రూ.234.51 కోట్ల నిధులను దుర్వినియోగం చేసారని పేర్కొన్నది.
కల్తీ నెయ్యికి ఎలా తెరతీసారో స్పష్టంగా తన నివేదికలో వెల్లడించింది సిట్. తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యిని పలు మార్గాల ద్వారా తెప్పించి కలిపేసారని వెల్లడించింది. కోల్ కతాలోని బుడ్జే బుడ్జే రిఫైనరీస్ లిమిటెడ్, పలు సంస్థల ద్వారా పామ్ కెర్నెల్ ఆయిల్, రిఫైన్డ్ పామాయిల్, అరిస్టో కెమికల్స్ నుంచి లాక్టిక్ యాసిడ్, సుగంధ్ ఆయిల్స్ అండ్ కెమికల్స్ ఇలా పలు సంస్థల నుంచి రసాయనాలను తీసుకొచ్చి కల్తీ నెయ్యి తయారు చేసారు అంటూ పేర్కొంది. దీనితో శ్రీవారి భక్తులకు 2019 నుంచి 2024 వరకూ కల్తీ నెయ్యి ద్వారా తయారైన లడ్డూలేనని తేలింది.